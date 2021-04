Slovensko eviduje zvýšenie počtu ruských vojakov pri hraniciach s Ukrajinou, ale neočakáva vojenskú akciu

Neočakávajú vojenskú akciu

Pozícia Slovenska sa nemení

Žiadne cvičenie NATO sa nekoná

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko eviduje výrazné zvýšenie počtu príslušníkov ozbrojených síl Ruskej federácie na hranici s Ukrajinou. Na tlačovom brífingu po mimoriadnom rokovaní Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť to uviedol minister obrany OĽaNO ).Minister zdôraznil, že sa dá hovoriť o desiatkach tisícoch vojakov a Rusko ďalšie vojská na hranicu s Ukrajinou presúva. Rovnako Slovensko eviduje aj presun tisícov kusov vojenskej techniky. Naď na výbore informoval poslancov o aktuálnej situácii na ukrajinsko-ruských hraniciach, poskytol im komplexnú utajovanú správu Vojenského spravodajstva, ktorá hovorila o konkrétnych počtoch, obavách alebo aj očakávaniach.„V tomto momente neočakávame nejakú konkrétnu vojenskú akciu väčšieho rozsahu zo strany Ruskej federácie voči Ukrajine. Ak tak limitovanú, ale zároveň ten prísun vojsk pokračuje. My nemáme žiadnu informáciu zo strany Ruskej federácie, prečo to vlastne robia,“ doplnil Naď s tým, že ak sa Rusko odvoláva na vojenské cvičenie, malo ho oficiálne deklarovať minimálne 42 dní pred jeho realizáciou. Slovensko tiež zaznamenalo pohyb ruských vojsk v takých priestoroch, kde v minulosti nepôsobili. Ivan Korčok (nom. SaS), ktorý sa tiež zúčastnil na výbore, skonštatoval, že pozícia Slovenska je nemenná. „Podporujeme suverenitu a integritu Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach,“ povedal Korčok. Dodal, že je slovenský záujem, aby sa Ukrajina vyvíjala dobre a stabilne „Pretože platí, že ak sa darí nášmu susedovi, tak sa bude dariť aj nám“.Problémom podľa Korčoka je, že cieľ či motivácia ruskej vojenskej mobilizácie nie je známa. „Je úplne normálnou súčasťou výkonu suverenity každého štátu, že sa po jeho vlastnom území pohybujú vojenské jednotky. To nenamietame. Ale k takémuto pohybu vojsk musí dochádzať transparentným spôsobom a v súlade medzinárodnými štandardami,“ uviedol Korčok.Obaja ministri reagovali aj na dezinformácie šíriace v súvislosti so situáciou na ukrajinsko-ruských hraniciach. Napríklad, že pohyby ruských vojsk reaguje na cvičenie NATO.„Žiadne cvičenie NATO sa v tejto chvíli nekoná. Ale naopak v tejto chvíli prebieha cvičenie pod názvom Defender 21. To, čo je podstatné, že všetky zúčastnené krajiny tohto cvičenia urobili všetko preto, aby transparentným spôsobom toto cvičenie oznámili. Všetci vedia od decembra minulého roka, že takéto cvičenie prebehne. Vie sa do nohy o každom vojakovi a kuse techniky,“ vysvetlil Korčok.