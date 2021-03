Slovensko je čoraz viac vystavené hybridným aktivitám formou spravodajského a informačného pôsobenia

Najvýraznejšie pôsobenie

Dezinformačné hrozby

Posilnenie kapacít a expertízy

13.3.2021 - SR je čoraz viac vystavená hybridným aktivitám formou spravodajského a informačného pôsobenia, útokov na informačnú a telekomunikačnú infraštruktúru, ako aj informačným pôsobením zameraným na ovplyvnenie verejnej mienky v prospech záujmov nepriateľských aktérov.Vyplýva to z Bezpečnostnej stratégie SR. Tá je výsledkom spoločnej práce ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a Kancelárie prezidenta SR.„Na svojom území registrujeme vplyvové aktivity cudzích subjektov zamerané na podkopanie dôveryhodnosti a akcieschopnosti inštitúcií verejnej správy, ako aj demokratického ústavného poriadku,“ upozorňuje Bezpečnostná stratégia SR.Podľa dokumentu sa najvýraznejšie hybridné pôsobenie prejavuje cieleným šírením propagandy a dezinformácií proti demokratickému zriadeniu a ukotveniu SR v NATO a Európskej únii (EÚ).Stratégia pripomína, že cieľom týchto aktivít je tiež ovplyvňovať politické rozhodovanie a verejnú mienku či výsledky demokratických procesov. Tiež polarizovať spoločnosť, ako aj manipulovať rôzne skupiny verejnosti s cieľom negatívne ovplyvniť realizáciu bezpečnostných záujmov štátu.Bezpečnostná stratégia SR zároveň upozorňuje, že okrem dezinformačného pôsobenia sa hybridné hrozby na území Slovenska prejavujú aj snahou o vytváranie potenciálne zneužiteľných závislostí v ekonomike, energetike alebo v kritickej infraštruktúre.„Taktiež sú spojené aj so zahraničnou podporou miestnych extrémistických skupín a so snahami o zneužívanie a manipuláciu národnostných a iných menšín na politické účely,“ konštatuje dokument.Zo stratégie vyplýva, že na zvýšenie odolnosti štátu a spoločnosti voči hybridným hrozbám SR posilní kapacity a expertízu vo verejnej správe.Zároveň posilní aj celoštátnu koordináciu najmä v oblasti riadenia a tvorby politík na vládnej a rezortnej úrovni či v oblasti plánovania.To podľa dokumentu zahrnie opatrenia v oblastiach, akými sú napríklad infraštruktúra, kybernetická bezpečnosť, spoločnosť, legislatíva či diplomacia.