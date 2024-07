Slovensko je jedným z rozpočtových hriešnikov Únie, Demokrati žiadajú zvolať krízovú radu

Fico rozhádzal miliardu eur

Rozpočtová diera narastie

26.7.2024 (SITA.sk) - Mimoparlamentná strana Demokrati žiada o zvolanie ekonomickej krízovej rady za účasti odborníkov.Dôvodom je katastrofálne nakladanie s financiami vládou, ktoré vyústilo do začiatku preverovania jej hospodárenia so štátnymi financiami Európskou komisiou.Podľa Demokratov Ficova vláda expresne zadlžuje každého jedného občana a Slovensko patrí medzi najväčších rozpočtových "hriešnikov" v Európskej únii. Informovala o tom hovorkyňa strany Demokrati Martina Kakaščíková Podľa bývalého premiéra a ministra financií Eduarda Hegera komisia poukázala na to, že slovenská vláda veľmi nezodpovedne nakladá s peniazmi všetkých."Bezdôvodne zadlžuje ľudí, výrazne zvyšuje riziko bankrotu krajiny a tiež riziko obrovského poklesu životnej úrovne Slovákov," uviedol Heger.Ak by vláda pokračovala vlani v rozpočte tak, ako ho nastavila Hegerova vláda, bola by podľa strany "diera" v rozpočte menšia o viac ako miliardu eur, teda deficit verejných financií, by bol nižší ako štyri percentá HDP.Deficit takmer päť percent pripisujú premiérovi Ficovi, ktorý mal pred prezidentskými voľbami "rozhádzal" za necelé tri mesiace miliardu eur."To boli všetky tie nesystematické kroky ako dorovnanie 13. dôchodkov, odmeny policajtom a podobne - samozrejme, za účelom získania podpory verejnosti pre Petra Pellegriniho. Iste, všetci si zaslúžia pomoc od štátu, no aj ekonóm začiatočník vie, že ak raz niečo v rozpočte nemáte vopred naplánované a zrazu si zmyslíte, že idete rozdávať milióny až miliardy, celý systém sa vám doslova rozsype. To presne sa stalo Slovensku a Európska komisia na to oprávnene reaguje," upozornil bývalý štátny tajomník na rezorte financií Ľuboš Jančík Problémom nemá byť iba vlaňajší deficit. Rozpočtoví experti z eurokomisie podľa strany poukázali aj na to, že budúci rok má byť diera v rozpočte ešte vyššia o ďalších 8 miliárd eur, teda približne 6 percent HDP.V prepočte na jedného obyvateľa Slovenska tak stúpne dlh krajiny skoro o 1 500 eur."Vláda by mala okamžite zvolať krízovú ekonomickú radu za účasti odborníkov, politikov, zamestnávateľov a odborov a rozprávať sa o serióznej hospodárskej stratégii Slovenska s konkrétnymi opatreniami a hľadať pre ňu širokú politickú a spoločenskú zhodu," dodal Heger.