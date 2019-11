Slovensko je krajinou s druhým najvyšším výskytom rakoviny pankreasu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. novembra (TASR) – Slovensko je krajinou s druhým najvyšším výskytom a tiež úmrtnosťou na rakovinu pankreasu. Toto ochorenie patrí medzi onkologické diagnózy s najnižšou mierou prežitia. Dôvodom je náročnosť jej diagnostiky. Pri príležitosti Svetového dňa boja s rakovinou pankreasu, ktorú si spoločnosť po šiestykrát pripomína vo štvrtok, na to poukázala aliancia Nie rakovine a občianske združenie (OZ) Europacolon Slovensko.Náročná diagnostika zapríčiňuje, že priemerný čas prežitia pacientov s metastázujúcim nádorom pankreasu je 4,6 mesiaca. Lekári hovoria, že až 95 percent z tých, ktorým je diagnostikovaná, jej podľahne aj preto, že rizikové faktory nie sú verejnosti známe. "Keďže nie sú špecifické prvé symptómy ochorenia a odborníci pri nich nemyslia aj na pankreas, diagnostika sa tak posúva do pokročilých štádií," tvrdí OZ Nie rakovine. Prezidentka aliancie Nie rakovine Jana Pifflová Španková uviedla, že približne 20 percent všetkých odhalených prípadov je možné riešiť chirurgicky."Každoročne na Slovensku diagnostikujú tisíc prípadov karcinómov rakoviny pankreasu. Je čas, aby odborná a laická verejnosť pomohli skvalitniť a predĺžiť týmto pacientom život a znížiť úmrtnosť na toto ochorenie," myslí si lekár Jozef Dolník. Poukázal tiež na to, že rakovina pankreasu je piatou najčastejšou príčinou smrti u žien a štvrtou najčastejšou príčinou smrti u mužov s onkologickou diagnózou.Príznakmi rakoviny pankreasu môžu byť žltačka, bolesti brucha, bolesti v krížovej časti chrbta, rozvoj alebo zhoršenie diabetes mellitus bez zvýšenia telesnej hmotnosti, hlboká žilová trombóza, zmena vo vyprázdňovaní, ílovitá stolica či hnačka, nevysvetliteľná strata hmotnosti, nevoľnosť a depresia. Klinická onkologička Miroslava Malejčíková pripomína, že včasná diagnostika tohto ochorenia je kľúčová. OZ preto vyzýva, že pokiaľ sa u niekoho prejavia dva či viac symptómov, návštevu lekára netreba odkladať.Pacienti sa môžu v prípade záujmu obrátiť na poradne v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) v Bratislave alebo vo Východoslovenskom onkologickom ústave (VOÚ) v Košiciach vo vybranom čase. Poskytnuté im bude psychologické či sociálne poradenstvo sprevádzané liečbou.Každoročná kampaň "Svetový deň rakoviny pankreasu" na Slovensku je iniciatívou pacientskej aliancie Nie rakovine a OZ Europacolon Slovensko, člena Svetovej koalície rakoviny pankreasu (WPCC), ktorá spája viac ako 80 organizácií z 30 krajín a šiestich kontinentov sveta.