Slovensko je na pokraji historicky prvého zastavenia eurofondov, opozícia pripisuje plnú zodpovednosť Ficovej vláde

Eurofondy sú pre nás kľúčové

Súčasná vláda podľa liberálov obetovala Slovensko

Môžeme prísť o takmer 13 miliárd eur

Raši neeviduje žiadny problém

9.9.2024 (SITA.sk) - Brusel údajne pripravuje plán na zastavenie eurofondov. Ako ďalej poukazuje opozícia, podľa informácií agentúry Bloomberg je Slovensko na pokraji historicky prvého zastavenia eurofondov. Dôvodom má byť podľa strany Za Ľudí nezodpovedná politika vlády.„Brusel pripravuje návrh na pozastavenie prístupu k fondom EÚ, čo je priamou reakciou na viaceré problematické kroky slovenskej vlády, vrátane zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry , deštrukcie právneho štátu, rozloženia elitnej zložky policajného zboru NAKA , ktorá vyšetrovala finančné podvody vrátane eurofondových, ako aj ďalších pochybných rozhodnutí," uvádza.Slovensko si podľa strany Za Ľudí nemôže dovoliť prísť o miliardy eur z eurofondov, ktoré sú pre našu krajinu kľúčové.„Vláda nesmie ďalej posúvať Slovensko smerom k autoritárskemu režimu, ktorý podrýva základy právneho štátu a rovnosť pred zákonom, pretože cenu za to zaplatia všetci občania. Zodpovednosť za túto krízu nesie práve súčasná Ficova vláda a jej ľahostajnosť k predchádzajúcim varovaniam Európskej komisie ," zdôraznila strana. Na nasledujúcej schôdzi parlamentu budú jej predstavitelia požadovať, aby vláda predstavila kroky, ktoré podniká na záchranu miliárd eur z eurofondov.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) tiež tvrdí, že ak Slovensku prepadnú miliardy z Európskej únie , nesie za to plnú zodpovednosť súčasná vláda. Tá podľa liberálov obetovala Slovensko, aby jej blízki ľudia unikli pred spravodlivosťou.„Hanebná novela trestných kódexov, ako aj zrušenie špeciálnej prokuratúry, je rana pre boj proti korupcii a Európska komisia tu nemohla a nemôže byť ľahostajná. Vláda vedela a vie, o čo všetko môže Slovensko prísť pre jej hrubé valcovanie spravodlivosti, demokracie a právneho štátu, ale stálo jej to za to, aby jej ľudia boli chránení,“ uviedla podpredsedníčka SaS Mária Kolíková Podľa opozičnej strany je to dôkaz toho, že ani jeden krok v oblasti spravodlivosti nie je bez následkov. Ak pritom EÚ odsúdi Slovensko za porušovanie demokratických noriem, nejde len o vyradenie Slovenska z klubu tých, ktorí v Bruseli majú váhu.„Je to krok k zastaveniu finančných prostriedkov. Slovensko si nevystačí bez peňazí z únie. Problémy s financovaním by predstavovali vážnu ranu pre krajinu, akou je Slovensko. Len pripomenieme, že už teraz čelíme problémom s nadmerným deficitom verejných financií,“ zdôraznil podpredseda SaS Marián Viskupič Ako pripomínajú liberáli, z európskych fondov je financovaných 80 % všetkých verejných investícií na Slovensku. Zmrazenie financií by znamenalo, že prídeme o takmer 13 mld. eur z eurofondov a EÚ môže vymáhať aj 2,7 mld. z plánu obnovy.„Toto sú síce pre občanov abstraktné čísla, ak by sme ale o financie z EÚ prišli, malo by to fatálne dôsledky na fungovanie krajiny. Ohrozilo by to napríklad dokončenie ciest, rekonštrukcie nemocníc či obnovu a výstavbu škôlok," uzatvárajú liberáli.K hrozbe odobratia eurofondov sa vyjadril aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši . Podľa jeho slov momentálne nemajú avizované žiadne prieťahy vo vyplácaní eurofondov ani žiadne problémy.„Samozrejme, nemáme na Slovensku iba eurofondy, ale aj Plán obnovy a odolnosti SR a pán podpredseda vlády Peter Kmec komunikuje, lebo plán obnovy je naviazaný na platby, ktoré majú ísť rýchlejšie, teda v dohľadnej dobe a pokiaľ mám informácie, v týchto dňoch absolvuje pracovnú návštevu v Bruseli, kde bude jednať aj o tomto," dodal.Minister potvrdil, že eurofondy a peniaze z plánu obnovy sú pre Slovensko dôležité. Verí pritom, že keby nejaké výčitky alebo problémy boli, tak ich Slovensko vyrieši tak, aby sme eurofondy ani peniaze z plánu obnovy nemali pozastavené.„Ale k dnešnému dňu z hľadiska eurofondov neevidujeme žiadny problém," skonštatoval.