Slovensko je pre Železného špeciálne miesto: Takmer ako druhý domov

Jan Železný. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šamorín 29. júna (TASR) - Stále aktuálni držitelia svetových rekordov Jan Železný a Javier Sotomayor zavítali po rokoch na atletický míting P-T-S. Už nie ako pretekári do Bratislavy, ale v pozícii čestných hostí 53. ročníka obnoveného podujatia do Šamorína.V hode oštepom dosiaľ nikto neprekonal Železného výkon 98,48 metra z roku 1996. Svoj prvý svetový rekord (87,66) dosiahol 31. mája 1987 v Nitre a Slovensko má uňho špeciálne miesto. V rokoch 1986 až 1991 súťažil za Duklu Banská Bystrica, kde ho trénoval Jaroslav Halva, v období 1992 až 1993 ho už ako člena Dukly Praha pripravoval slovenský kouč Jozef Hanušovský.povedal Železný.Na P-T-S, keď sa podujatie konalo ešte na bratislavských Pasienkoch, triumfoval päťkrát (1988, 1989, 1991, 1993, 1995) a dodnes vlastní rekord mítingu - 90,80 metra z roku 1995:Sotomayorov svetový rekord v skoku do výšky 245 centimetrov stále platí od roku 1993. O maximum mítingu prišiel v roku 1990, keď Rumun Sorin Matei skočil 240 centimetrov. Kubánec sa však kuriózne podieľal aj na tomto výkone.uviedol Sotomayor. Na P-T-S sa predstavil trikrát, v roku 1987 obsadil tretie miesto, o rok neskôr skončil druhý a v roku 1989 vyhral vtedajším rekordom mítingu 237 centimetrov:Päťdesiatročný Sotomayor pôsobí ako generálny sekretár Kubánskej atletickej federácie (FCA), v minulosti bol manažér kubánskej reprezentácie. O dva roky starší Železný sa od ukončenia športovej činnosti v roku 2006 venuje viacerým aktivitám. Do Šamorína prišiel ako čestný hosť, ale aj v úlohe trénera. V štartovej listine piatkovej súťaže oštepárov figurovali traja jeho zverenci Petr Frydrych, Jakub Vadlejch a Jaroslav Jílek.povedal Železný.Barboru Špotákovú priviedol k zlatu na OH 2012 a ME 2014, Vitězslava Veselého k zlatu na MS 2013, ME 2012 a bronzu na OH 2012, na MS 2017 získal Vadlejch pod jeho vedením striebro a Petr Frydrych vybojoval bronz. Železný verí, že pokiaľ raz jeho svetový rekord padne, pokorí ho ďalší Čech, ideálne zverenec:Železný sa rekreačne venuje volejbalu, tenisu i golfu.dodal s úsmevom trojnásobný olympijský víťaz (1992, 1996, 2000) i svetový šampión (1993, 1995, 2001). Okrem toho má na konte striebro z OH 1988, bronz z MS 1987 a 1999 či bronz z ME 1994 a 2006. Sotomayor pricestoval s vizitkou olympijského víťaza 1992, strieborného medailistu na OH 2000, dvojnásobného majstra sveta (1993, 1997) a dvojnásobného vicemajstra sveta (1991, 1995).