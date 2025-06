Slovensko je silné vo výrobe munície veľkého kalibru, Taliansko zase v malokalibrovej, vyhlásil Fico po stretnutí s Meloniovou – VIDEO

Hovorili o zastavení dovozu energií z Ruska

Dôležitý hospodársky partner

4.6.2025 (SITA.sk) - Slovensko je silné vo výrobe munície veľkého kalibru, Taliansko zase v malokalibrovej. Spolupráca môže priniesť efektívnejší a cenovo výhodnejší prístup k výzbroji. Uviedol to predseda vlády Robert Fico , ktorý sa v utorok 3. júna v Ríme stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Stretnutie podľa slov premiéra prinieslo mnohé konkrétne výstupy a potvrdilo podobný prístup oboch predsedov vlády k aktuálnym výzvam, ktorým čelí Európa. Témou spoločného rokovania bola napríklad energetická bezpečnosť a konkurencieschopnosť EÚ.Fico s Meloniovou hovorili najmä o zastavení dovozu energií z Ruska. Premiér upozornil, že ideologické rozhodnutia EÚ môžu ohroziť jej konkurencieschopnosť a otvoril aj otázku budúcnosti zmluvy s Gazpromom a možné dôsledky pre ekonomiku SR.Premiéri oboch krajín diskutovali aj o jadrovej spolupráci. „Významným bodom rokovania bola aj podpora projektu výstavby malých modulárnych reaktorov v Jaslovských Bohuniciach. Slovenské spoločnosti JAVYS a VUJE spolu s talianskou spoločnosťou Newcleo podpísali dohodu o vytvorení spoločného podniku, ktorý sa zameria na využitie spotrebovaného jadrového paliva, čo znamená technologicky prelomový krok v oblasti energetiky,“ pripomenul predseda vlády na sociálnej sieti.Témou bol aj zbrojársky priemysel a spoločné obstarávanie v oblasti obrany. Ako premiér podotkol, SR má silnú pozíciu, ak ide o výrobu munície veľkého kalibru, Taliansko má silnú pozíciu zase v malokalibrovej. Vzájomná spolupráca by tak mohla podľa neho priniesť efektívnejší a cenovo výhodnejší prístup k výzbroji.Fico a Meloniová hovorili aj na tému vojnového konfliktu na Ukrajine a možnosti mierových riešení. Premiér informoval, že postoj SR, ak ide o vojnu na Ukrajine, so zreteľom na geografickú blízkosť, našiel u talianskej predsedníčky vlády pochopenie.„Taliansko je pre Slovensko dôležitým hospodárskym partnerom a spoločné projekty potvrdzujú záujem o prehĺbenie spolupráce,“ uviedol Fico, ktorý súčasne ocenil racionálny prístup Meloniovej k medzinárodnej politike. Predseda vlády v Ríme navštívil aj Baziliku Santa Maria Maggiore a položil kyticu k hrobu Svätého Otca Františka.