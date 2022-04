Slovensko je svetové, aj vďaka Lidlu

7.4.2022 (Webnoviny.sk) -Dobrého partnera spoznáte podľa toho, že sa na neho môžete spoľahnúť aj v náročných časoch. Pre slovenských dodávateľov je takým partnerom Lidl. V nedávnom skončenom obchodnom roku (trvá vždy od marca do februára) zvýšil diskont počet slovenských dodávateľov o štvrtinu a obrat s nimi narástol o viac ako 16%. Lidl aktuálne spolupracuje s 279 slovenskými dodávateľmi, ktorým za ich výrobky zaplatil v roku 2021 bezmála 450 miliónov eur v nákupných cenách.Diskont má v portfóliu veľkých, aj relatívne menších slovenských dodávateľov. Rozdielov medzi nimi je mnoho – či ide o tovary, veľkosť, sídlo alebo dĺžku spolupráce s Lidlom – ale jedno ich spája, Lidl vnímajú ako dobrého a dôveryhodného partnera. "Spoločnosť Lidl je férový partner, ktorý dodržiava dohody a je ochotný pomôcť s predajom aj nad rámec toho, čo je dohodnuté," povedal Vladimír Hatok, obchodný riaditeľ spoločnosti Minerálne vody. "Spoluprácu hodnotíme veľmi dobre. Lidl je obchodný reťazec, ktorý má chuť dávať svojim zákazníkom kvalitné a slovenské potraviny," doplnil Peter Lukáč, predseda predstavenstva mliekarne Agravital.Lidl dlhodobo podporuje slovenských dodávateľov a mnohým z nich podal pomocnú ruku v náročnom, pandémiou koronavírusu poznačenom období. "Lidl je pre náš dôležitým a stabilným partnerom. Vďaka spolupráci dosahujeme vyššie tržby a sme dostupnejší na trhu. Ceníme si, že to čo sa dohodne na začiatku spolupráce, to platí po celý čas. Vďaka spolupráci s Lidlom sme sa stali skokanom roka 2021 v predaji minerálnych vôd. Veríme v potenciál dostať naše produkty aj do zahraničia, keďže Lidl má veľkú sieť predajní nielen na Slovensku, ale aj v susedných krajinách," uviedol Tomáš Špes, obchodný manažér Limo Špes. Poukázal tým na ďalšiu výhodu spolupráce s Lidlom z pohľadu slovenských dodávateľov. Obchodný reťazec umožňuje tým najlepším a najkvalitnejším domácim výrobcom exportovať na zahraničné trhy.V obchodnom roku 2021 vyviezlo 64 slovenských dodávateľov svoje výrobky do 28 krajín, v ktorých Lidl pôsobí. Na zahraničných pultoch diskontného reťazca tak skončili stovky rôznych druhov produktov spod Tatier a hodnota tohto exportu prekročila 70 miliónov eur v nákupných cenách. Vďaka Lidlu a jeho dodávateľom putuje syr nivového typu do Lotyšska, sušené ovocie do Litvy, slovenské údeniny do Anglicka, slivovica do Nemecka či Dánska, bryndza do Maďarska a tofu napríklad do Chorvátska, Fínska či Rumunska. Medzi najväčších exportérov patria spoločnosti Agrofarma, Alfa Bio, Mecom, Metsa Tissue, Pierre Baguette, SHP Harmanec či Tatranská mliekareň."S Lidlom spolupracujeme od roku 2009 kedy sme začali predávať naše výrobky na Slovensku, nasledovala Česká republika, Poľsko. Dnes je to už 25 krajín a 17 krajín s trvalým listingom. Významnú zásluhu má práve Lidl tým, že cez svoju privátnu značku nám umožňuje vstupovať do týchto krajín. Veľmi efektívne vieme prepojiť naše know-how pri výrobe tofu s predajom v Lidli," povedal Juraj Lunter, výkonný riaditeľ Alfa Bio, a dodal: "Každej slovenskej firme by som odporučil spoluprácu s Lidlom. Lidl výrobcov učí nové veci a posúva nás čo sa týka kvalitatívnych štandardov vyššie a certifikácie. Spoluprácu vnímam ako dlhodobé partnerstvo, ktoré je výhodné pre obe strany."V roku 2021 uviedol Lidl na trh novú privátnu značku – Slovenskô, pod ktorou zákazníkom ponúka typicky slovenské výrobky od domácich dodávateľov. Výrobcovia zo Slovenska majú s veľkým náskokom prvenstvo čo sa týka hodnoty dodaných potravín pre Lidl – ide o viac ako 33%. Na druhom mieste sú s veľkým odstupnom Nemci a na tretej priečke sú českí dodávatelia.Lidl aj naďalej hľadá slovenských dodávateľov. Svoju ponuku môžu reťazcu poslať prostredníctvom elektronického formulára: https://www.lidl.sk/c/slovenski-dodavatelia/s10009143 Informačný servis