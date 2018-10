Slovensko je testovacie laboratórium pre IT firmy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. októbra (TASR) - Informačné technológie sú dôležité pre budúcnosť slovenskej ekonomiky. Pre mnohé firmy je malý trh ideálnym laboratóriom na testovanie inovácií. Limitom pre väčšie využitie slovenského potenciálu je však nedostatok kvalitných ľudí. V diskusnej relácií na Tablet.TV to povedal riaditeľ pre inovácie spoločnosti Softec David Šefčík.dodal Šefčík.Na Slovensku už dlhodobo chýba 10.000 IT profesionálov, situácia na trhu práce je preto napätá.upozornil Šefčík s tým, že chýbajúci ľudia už limitujú rastový potenciál, ktorý by mohlo Slovensko využiť.dodal Šefčík.