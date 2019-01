Slovensko kleslo medziročne v indexe vnímania korupcie o tri priečky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Bratislava 29. januára (TASR) - O tri priečky kleslo Slovensko medziročne v indexe vnímania korupcie Corruption Perceptions Index (CPI) zverejnenom v utorok organizáciou Transparency International (TI). Spomedzi 180 krajín sa ocitlo na 57. mieste. Z krajín EÚ je za Slovenskom päť krajín, a to Maďarsko a balkánske štáty.Ako poukázal riaditeľ Transparency International Slovensko Gabriel Šípoš, boj proti korupcii poznačila vražda novinára, ktorý o nej často písal.priblížil.Podľa Šípoša ostáva trestanie korupcie naďalej žalostné. Dodal, že v roku 2018 bolo za korupčné trestné činy obžalovaných len 47 osôb, čo je najmenej od roku 2009.Výskyt tzv. malej korupcie, teda úplatkov v bežnom styku v hodnote desiatok eur, podľa Šípoša klesal.doplnil.S počtom 50 bodov zo 100 sa Slovensko ocitlo na 57. mieste, medzi Mauríciom o jednu priečku vyššie a Jordánskom spolu so Saudskou Arábiou umiestnenými o priečku nižšie. Z krajín V4 sa najvyššie umiestnilo Poľsko (36.), tesne nasledované Českom (38.). Naopak, najnižšiu priečku obsadilo Maďarsko (64.).Prvé tri priečky v indexe obsadili v uvedenom poradí Dánsko, Nový Zéland a Fínsko. Najhoršie na tom spomedzi 180 krajín zahrnutých vo výskume v roku 2018 bolo Somálsko so ziskom desiatich bodov. Na druhom mieste sa umiestnili Sýria a Južný Sudán a tretiu priečku obsadili Jemen a KĽDR.Podľa celkových výsledkov prieskumu získali viac ako dve tretiny krajín menej než 50 bodov, pričom priemerné skóre za posledný rok je 43 bodov.Index vnímania korupcie určuje poradie krajín z hľadiska miery, do akej je vnímaná prítomnosť korupcie v súvislosti s verejnými činiteľmi a politikmi. Index bol vypracovaný na základe prieskumov medzi podnikateľmi, expertmi a analytikmi napríklad zo Svetovej banky či Medzinárodného menového fondu.