Slovensko kleslo v štúdii Paying Taxes 2020 na 56. miesto

Na snímke Daňový úrad v Trenčíne.

Bratislava 28. novembra (TASR) – V najnovšom rebríčku štúdie Paying Taxes 2020, ktorú vydala skupina Svetovej banky a poradenská spoločnosť PwC, kleslo Slovensko medziročne o sedem priečok a umiestnilo sa na 56. mieste zo 190 porovnávaných krajín. Štúdia skúmala na príklade modelovej firmy výšku daňového a odvodového zaťaženia, čas potrebný na plnenie s tým súvisiacich povinností, počet platieb a post-filing index, ktorý zohľadňuje procesy po podaní daňového priznania.Spomedzi krajín EÚ sa v prvej desiatke umiestnili Írsko, Dánsko, Fínsko a v druhej desiatke Estónsko, Litva, Lotyšsko. "" uviedla Mariana Butkovská z poradenskej spoločnosti PwC Slovensko.Christiana Serugová z oddelenia daňového poradenstva PwC si myslí, že Slovensko by inšpiráciu malo čerpať od pobaltských krajín, ktoré reformy a elektronizácia daňovej správy vystrelili do čela rebríčka.," povedala Segurová. Alarmujúce je podľa nej porovnanie nášho umiestnenia s krajinami, ktoré reformy daňovej správy a daňových systémov začali riešiť veľmi intenzívne, čo im prinieslo podstatne lepšie umiestnenie ako Slovensku. Ako príklad uviedla Gruzínsko, Azerbajdžan, Macedónsko a Moldavsko.Slovensko v rebríčku prepadlo, aj keď všetky parametre ostali rovnaké, najmä preto, že iné krajiny sa výrazne posunuli vpred. Z našich susedov klesla Česká republika z 45. priečky na 53. priečku, pričom rovnako stagnuje v parametroch. Poľsko podobne kleslo z 69. priečky na 77. miesto. Maďarsko sa v rámci Vyšehradskej štvorky ako jediné posunulo dopredu, a to z 86. priečky na 56. miesto.Poľsko a Maďarsko držia dlhodobo negatívne rekordy pre vysoký počet hodín potrebných na splnenie daňových povinností. Ten je 334 a 277 hodín, čo je s Bulharskom na úrovni 441 hodín najviac v EÚ a EFTA priestore. Na porovnanie, v Estónsku potrebujú firmy na splnenie si daňových povinností 50 hodín a na Slovensku 192 hodín.