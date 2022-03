Slovensko má medailistov z majstrovstiev sveta v MMA

Veronika Smolková a Adam Neupauer doviezli na Slovensko z majstrovstiev sveta v MMA asociácie GAMMA z holandského Amsterdamu (23. – 27. 3) zlatú a bronzovú medailu. Obaja súťažili v kategórii do 61,2 kg a najprenikavejší výsledok sa podaril iba 19-ročnej Banskobystričanke Smolkovej, ktorá získala titul majsterky sveta.





Vo finále zdolala 32-ročnú reprezentantku Kazachstanu Aikoriku Kuandykovú, keď ju poslala do prvého knockdownu po ukážkovom highkicku (kope na hlavu) v 1:20 minúte prvého kola a o ďalších 30 sekúnd po tvrdých a presných boxerských úderoch rozhodca zápas predčasne ukončil na TKO (technický knockout).„Tento úspech je pre mňa dobrým štartom do ďalšej kariéry v budúcnosti. Mala som dobrú podporu od všetkých členov reprezentácie vrátane trénera. Vyhoveli mi vo všetkom, čo sa týka predzápasových úkonov. Dôležité bolo, že som sa v samotnom finále nezbláznila, nešla som do súboja zbrklo a dávala som pozor na silné zbrane súperky. Všimla som si z predchádzajúceho duelu, že jej padajú ruky a je hlavne boxerka a má nebezpečný zadný plavák. Povedala som si, že musím počkať, kedy jej padnú ruky. To som urobila a vyšlo to. Dala som ju do druhého počítania a bola som majsterkou sveta,“ netajila radosť mladá zápasníčka MMA z DraculaGym Banská Bystrica.Keďže išlo o odložené majstrovstvá sveta z roku 2021, v tomto roku absolvuje Smolková ďalší svetový i európsky šampionát. Pre TASR prezradila, čo by chcela ešte zlepšiť: „Popracovať musím na boxe ako aj na pohybe, proste na všetkom. Ešte som len v mojich začiatkoch, trénujem iba tri roky, mám teda pred sebou veľa zápasov a tréningov.“Adam Neupauer z Fight Club Kenkyo Poprad išiel na svetový šampionát taktiež s veľkými očakávaniami. Skončil iba tesne pred bránou finále, keď nestačil na Dastana Sulaimanova z Kirgizska. „Sľúbil som si, že donesiem na Slovensko medailu a to sa podarilo. Chcel som zlato, ale aj s bronzom som spokojný, keďže trénujem iba krátko. Zápas o finále sa začal pre mňa skvele, súpera som dostal do prvého počítania. Už som čakal, že nevstane, ale bohužiaľ vstal. Ja som spanikáril a napokon ma uškrtil. Musím viac trénovať zem, aby som bol komplexnejší zápasník. Bronzový výsledok ma však veľmi povzbudil, chcel by som ešte viac trénovať a dokázať kvality, ktoré mám,“ netajil na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici bronzový medailista spod Tatier, ktorý si práve v poslednom súboji na šampionáte zlomil ruku, avšak automaticky získal bronz ako porazený semifinalista.Vystúpenie slovenských reprezentantov kladne hodnotil aj prezident SOMMA (Slovenská organizácia MMA) Tibor Šimonič: „Je to pozitívny impulz pre našu organizáciu, že ideme správnym smerom a proces je dobre nastavený.“Majstrovstvá sveta v MMA organizujú vo svete iba dve organizácie. GAMMA sa ako jediná sústreďuje na zápasenie v ringu a je v prijímacom procese zaradiť tento šport na olympijských hrách ako ukážkový. Rozdiel medzi súbojmi v klietke a ringu je pritom minimálny. „Jediný rozdiel je, že na klietke poznáme prácu na pletive, ide o jeden z aspektov boja, ktorý musí zápasník zvládnuť a v ringu sú to laná. Je to trošku mäkšie, inak sa tam pracuje. Ide o malú hranicu medzi športom a bojovým umením. My sa sústreďujeme hlavne na propagáciu férovosti a olympijskej myšlienky,“ dodal pre TASR prezident SOMMA Šimonič.