Slovensko má našliapnuté na český scenár, vláda podľa Rašiho zlyhala v príprave na druhú vlnu COVID-19

10.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko má v prípade pandémie koronavírusu „našliapnuté” na český scenár. V dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy to povedal nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) Richard Raši (Hlas-SD). Zopakoval, že vláda SR pri príprave na druhú vlnu pandémie zlyhala.„Tieto čísla sme tu nemuseli mať. V lete sme sa mali sústrediť na to, aby boli na príchod druhej vlny pripravené všetky kapacity na dohľadávanie kontaktov nakazených," uviedol Raši.Koaličná poslankyňa Monika Kavecká (OĽaNO) si nemysli, že vláda zanedbala prípravu na druhú vlnu pandémie.„Keď vidíme zvyšujúce sa počty nakazených v ostatných krajinách Európskej únie, tak chceme povedať, že všetky krajiny premárnili leto? Naopak, v lete sa vláda zodpovedne pripravovala na druhú vlnu, lebo sme vedeli, že budeme otvárať školy a pripravovať občanov na normálny život. Takéto tvrdenia pána Rašiho sú preto dosť alibistické," priblížila v relácii Kavecká.Koronakrízu podľa nej Slovensko prekoná len vtedy, ak budú všetci občania disciplinovaní a ochrana zdravia sa stane pre každého prioritou.Kavecká zároveň vyslovila dôveru ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽaNO).Podľa Rašiho nie je minister krízový manažér ani manažér a v „tejto situácii by mal byť vedením rezortu poverený niekto, kto tomu rozumie a manažovanie krízovej situácie zvládne”. Nevyslovil sa však za to, či bude opozícia iniciovať odvolávanie ministra zdravotníctva z funkcie.