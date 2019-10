Slovensko má nedostatky v starostlivosti o pacientov v kóme

Ilustračná snímka Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 19. októbra (TASR) – Zdravotné poisťovne na Slovensku v roku 2018 evidovali viac ako 3500 pacientov v kóme alebo bdelej kóme. Všeobecná zdravotná poisťovňa tiež eviduje, že z ich 988 poistencov s touto diagnózou, bolo 968 v domácej starostlivosti.Predstavitelia občianskeho združenia (OZ) Pomocná ruka nádeje, ktorí pomáhajú ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím v dosahovaní dôstojného a plnohodnotného života, poukazujú na to, že tieto čísla sú veľmi vysoké a jasne ukazujú nedostatky v slovenskom zdravotníctve. Podľa nich sú často ľudia v kóme v stabilizovanom stave posielaní domov doslova dožiť a rodinní príslušníci sa musia s problémom popasovať sami v domácom prostredí. Zároveň je opatrovanie blízkych zo strany sociálneho systému veľmi komplikované.upozorňuje Michaela Hulíková z OZ Pomocná ruka nádeje. Na Slovensku však podľa nej neexistuje žiadne takéto zariadenie a kým sa rodina spamätá z toho, čo sa stalo, ubieha im čas.hovorí. Intenzívna odborná liečba a rehabilitácia pacientov v kóme a v bdelej kóme od úplného začiatku by podľa predstaviteľov združenia mala byť podporovaná štátom, kým sa rodina zabehne do nového systému života.Kóma je najťažší stupeň poruchy vedomia. Lekárska veda zatiaľ nevie odpovedať na otázku, či k precitnutiu pacienta môže prísť po pár dňoch, pár mesiacoch alebo pár rokoch.pripomínajú predstavitelia združenia.Diagnózy kóma a bdelá kóma podľa nich znamenajú obrovské zmeny nielen pre pacienta, ale aj pre jeho blízkych.uviedli.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej hľadajú efektívne riešenia pre prepojenie zdravotného systému so sociálnym, ktoré prinesú konkrétne výsledkyuviedla pre TASR Eliášová.doplnila hovorkyňa MZ SR. Návrhy sa týkajú aj posilnenia sietí hospicov, mobilných hospicov i agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.Človeku, ktorý opatruje svojho blízkeho v kóme či s iným ťažkým zdravotným postihnutím, štát v súčasnosti poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie stanovený zákonom.spresnila hovorkyňa MPSVR SR Daniela Rodinová.