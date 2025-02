Slovensko má nového veľvyslanca v Libanone, Franko bude mať vo svojej pôsobnosti aj Jordánsko, Irak a Sýriu – FOTO

Slovensko zatiaľ neuvažuje o znovuotvorení veľvyslanectva v Damasku

11.2.2025 (SITA.sk) - Novým veľvyslancom Slovenskej republiky v Libanonskej republike sa stane Valér Franko. Ako informovalo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí , do jeho pôsobnosti bude patriť aj Jordánske hášimovské kráľovstvo, Iracká republika a Sýrska arabská republika.Do funkcie vedúceho zastupiteľského úradu SR v Bejrúte odchádza z pozície riaditeľa odboru Blízkeho a Stredného východu a Afriky na rezorte diplomacie, pričom Slovensko v minulosti zastupoval na viacerých vyslaniach v Iraku, Iráne, Spojených arabských emirátoch a tiež ako veľvyslanec v Egypte.Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu Slovensko nateraz neuvažuje o znovuotvorení svojho veľvyslanectva v sýrskom Damasku, ktoré bolo zatvorené v roku 2015. Podľa slov veľvyslanca Franka by sa v prípade zlepšenia bezpečnostnej situácie a za predpokladu normalizácie vzťahov s medzinárodným spoločenstvom mohla v blízkej budúcnosti stať aktuálnou otázkou obnova infraštruktúry a ekonomiky Sýrie "Keďže Libanon je dnes pre Slovensko vstupnou bránou do Sýrie, naše veľvyslanectvo v Bejrúte bude pripravené poskytovať podporu slovenským firmám, ktoré by sa tu perspektívne zaujímali o zapojenie do procesu rekonštrukcie krajiny. Slovensko ostáva v Sýrii naďalej vnímané pozitívne z hľadiska bilaterálnej spolupráce nielen z obdobia pred vojnou v roku 2011, ale aj z čias Česko-Slovenska," priblížil Franko.Príležitosť pre slovenské firmy predstavuje aj export do Libanonu, Jordánska, Iraku a Sýrie, ktorý už dnes dosahuje hodnotu niekoľkých desiatok miliónov eur. Ako doplnil nový veľvyslanec, podporiť tieto aktivity by mohol zámer vytvorenia slovenskej-libanonskej obchodnej komory.Šéf rezortu zahraničia Juraj Blanár Smer-SD ) zdôraznil, že jedným z hlavných cieľov slovenskej zahraničnej politiky v regióne Blízkeho východu je podpora preventívnej diplomacie zameranej na zníženie napätia a mierové riešenia sporov."Budeme pokračovať v rozvojových a humanitárnych aktivitách v Libanone, Iraku a Sýrii, kde plní hlavnú koordinačnú úlohu práve naša ambasáda v Bejrúte. Spoločne s ďalšími členskými štátmi Európskej únie zároveň takýmto spôsobom pomáhame znižovať migračné tlaky z Blízkeho východu," uviedol Blanár. Dodal, že Slovenská republika v uplynulých dvoch rokoch zrealizovala rozvojové a humanitárne projekty na Blízkom východe v celkovej hodnote viac ako tri milióny eur.