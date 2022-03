Slovensko má opäť majstra Európy v zápasení, Salkazanov obhájil v Budapešti titul

30.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant Tajmuraz Salkazanov sa opäť stal majstrom Európy v zápasení voľným štýlom v kategórii do 74 kg. Dvadsaťpäťročný rodák z ruského Severného Osetska na kontinentálnom šampionáte v Budapešti zvládol aj stredajšie večerné finále, v ktorom zdolali Taliana Franka Chamiza Marqueza. Salkazanov síce v súboji o zlato prehrával na body už 0:5, nevzdal sa však a napokon triumfoval 7:5.Salkazanov v Maďarsku obhájil zlato spred roka, vlani v apríli uspel na ME v poľskej Varšave. Rovnako v roku 2021 získal tiež striebro na majstrovstvách sveta v nórskom Osle, na olympijské hry do Tokia sa však neprebojoval. Slovensko v Budapešti bralo medailu aj v utorok, v kategórii do 97 kg bronz získal Batyrbek Cakulov.Zaujímavosťou je, že spomenutého talianskeho súpera zdolal aj vlani počas zlatého ťaženia vo Varšave. V Budapešti si pred finále poradil s Poliakom Kamilom Rybickým, rumunským reprezentantom Zurabom Kaprajevom aj Turanom Bajramovom z Azerbajdžanu.