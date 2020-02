Slovensko má po brexite 14 europoslancov, do funkcie nastúpi Miriam Lexmann z KDH

Brexit si neželala

Ústavný súd o sťažnosti nerozhodol

1.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko má od soboty v Európskom parlamente (EP) štrnástich europoslancov. Miriam Lexmann (KDH) sa totiž po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) stáva europoslankyňou. Lexmann bude členkou najväčšej frakcie Európskej ľudovej strany (EĽS). Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informoval hovorca Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Stano Župa.Europoslanecký mandát začal Miriam Lexmann plynúť v sobotu, v EP ho potvrdí na plenárnom zasadnutí, ktoré je naplánované na 10. februára. Nová europoslankyňa si podľa vlastných slov odchod Veľkej Británie z EÚ neželala. „Po odchode Británie z EÚ nie je čo oslavovať a slzy nám nepomôžu. Brexit nás pozýva hľadať cesty k tomu, aby sa takéto zložité situácie už neopakovali. Osobne chcem pre návrat dôvery v politiku služby a zadosťučinenie spravodlivosti urobiť všetko,“ uviedla Lexmann.V EP by sa chcela venovať najmä oblasti dodržiavania prerozdelených kompetencií medzi EÚ a členskými štátmi v rámci princípu subsidiarity, podľa ktorého majú ostať kultúrno-etické či daňové otázky výlučne v kompetencii členských štátov. V oblasti zahraničnej politiky sa Miriam Lexmann zameria na otázky bezpečnosti, migrácie, vojnových konfliktov alebo prenasledovania pre vierovyznanie.Na výkon funkcie poslankyne EP si Lexmann musela počkať v dôsledku novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Na základe neho takzvané „brexitové miesto“ ostalo strane alebo koalícii, ktorá vo voľbách do EP vykázala najmenší zostatok delenia. Ňou sa stalo práve KDH. Keďže strana vo voľbách získala vyšší percentuálny zisk ako Sloboda a Solidarita (SaS), podalo KDH sťažnosť na Ústavný súd SR. Ten vo veci do dnešného dňa nerozhodol.Miriam Lexmann v minulosti pôsobila v Rade Európy či ako poradkyňa v EP. Naposledy bola riaditeľkou Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. V KDH pôsobí ako poradkyňa pre zahraničnú a európsku politiku.