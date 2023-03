Slovensko má podľa Káčera v Indii čoraz viac otvorených dverí. A nielen to (foto)

Prehlbovanie hospodárskej spolupráce

Pokračovanie politického dialógu

Minister vystúpil aj na konferencii

4.3.2023 (SITA.sk) - Slovensko má v Indii čoraz viac otvorených dverí. A nielen to. Uviedol to na sociálnej sieti slovenský minister zahraničných vecí Rastislav Káčer , ktorý je na návšteve v indickej metropole Dillí, kde vystúpil aj na konferencii.Už prvé stretnutia a rozhovory s partnermi Káčera presvedčili o tom, že slovensko-indickým vzťahom sa mimoriadne darí. Popri posilňovaní obchodných a investičných vzťahov však náš šéf diplomacie nezabúda ani na politický dialóg.„Indická ekonomika patrí svojím rastom medzi globálnych lídrov, a tak je správne, že Slovensko aktívne prejavuje záujem o prehlbovanie hospodárskej spolupráce,“ napísal v statuse Káčer a dodal, že v Indii je s ním aj delegácia slovenských podnikateľov z oblasti obranného priemyslu, ktorá je tam preto, aby partnerom predstavila svoje technológie a produkty.Na pôde slovenskej ambasády navyše spoločne otvorili podujatie s názvom „Deň slovenských obranných technológií“ a zdôraznili, že budovanie medzinárodných partnerstiev v oblasti bezpečnosti, obzvlášť s takými dôležitými partnermi, akým je India, je mimoriadne dôležité.Minister Káčer sa stretol aj so štátnym tajomníkom pre zbrojnú výrobu Shri Giridhar Aramane, s ktorým sa zhodli na tom, že funkčný a sebestačný domáci obranný priemysel je pre obe krajiny naďalej strategicky významný. Na šéfa slovenskej diplomacie čaká ešte rokovanie s rezortným kolegom, šéfom diplomacie Subrahmanyamom Jaishankarom, a tiež vystúpenie na konferencii.„Je v našom záujme prehlbovať spoluprácu a pokračovať v politickom dialógu s Indiou,“ povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Rastislav Káčer po rokovaní s rezortným partnerom, ministrom zahraničných vecí Indickej republiky Subrahmanyamom Jaishankarom.Šéfovia diplomacií oboch krajín diskutovali aj o možnostiach ďalšieho posilňovania slovensko-indických vzťahov, rozvoji hospodárskej spolupráce, podpore vzájomného obchodu a investícií, ako i o aktuálnych globálnych či bezpečnostných výzvach. India sa podľa Káčera už čoskoro stane najľudnatejšou krajinou sveta a rast jej ekonomiky vytvára silný základ na prehĺbenie našej spolupráce, predovšetkým v hospodárskej, ale tiež politickej a obrannej oblasti.„Preto ma teší, že počas mojej návštevy pricestovala do Dillí aj delegácia slovenských podnikateľov z oblasti obranného priemyslu, ktorí indickým kolegom predstavili svoje technológie a produkty,“ vyhlásil minister Káčer po stretnutí s rezortným partnerom S. Jaishankarom.Zintenzívnenie ekonomickej spolupráce Slovenska s Indiou potvrdzujú aj štatistiky – v roku 2022 obchodná výmena dosiahla výšku 670 miliónov eur, tohtoročná ambícia je 850 miliónov eur. Na okraj stretnutia ministri zahraničných vecí podpísali aj Program spolupráce v oblasti kultúry na roky 2023-2026.V rámci pracovnej cesty šéf slovenskej diplomacie vystúpil na konferencii „Raisina Dialogue 2023“, kde podľa komunikačného odboru rezortu diplomacie diskutoval s partnermi o dopadoch ruskej vojny proti Ukrajine na architektúru medzinárodného usporiadania.„Budovanie medzinárodných partnerstiev v oblasti obranného priemyslu a bezpečnosti, obzvlášť s takými dôležitými partnermi, akým je India, je pre nás mimoriadne dôležité. Aj situácia na Ukrajine, ktorá sa už vyše roka bráni ruskej vojenskej agresii, nám ukazuje, že funkčný a sebestačný domáci obranný priemysel je naďalej strategicky dôležitý,“ dodal R. Káčer, ktorý sa na okraj konferencie stretol aj s ministrom zahraničných vecí Brazílie Maurom Vieirom, pričom vyjadril záujem o rozvoj slovensko-brazílskych vzťahov, a to v politickej i ekonomickej oblasti.