Slovensko má potenciál, aby malo vyšší podiel cestovného ruchu na HDP

Bratislava 28. júla (TASR) – Percentuálny podiel cestovného ruchu na celkovom hrubom domácom produkte (HDP) v prípade Slovenska má oproti súčasným hodnotám potenciál rásť. V posledných rokoch sa totiž SR orientovala na určitú štruktúru priemyslu, na služby a silné stránky cestovného ruchu sa pritom zabúda. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák.Priblížil, že napríklad v susednom Rakúsku je podiel cestovného ruchu na HDP v porovnaní so Slovenskom vyšší. Napriek tomu môže podľa Harbuľáka tento podiel v budúcnosti výrazne vzrásť.poznamenal.Maďarsko chce podľa jeho slov v najbližších desiatich rokoch investovať do propagácie krajiny ako dovolenkovej destinácie 800 miliónov eur, čo je v priemere 80 miliónov eur ročne.vyčíslil prezident ZCR.Podotkol, že prírodné, kultúrne a historické predpoklady krajiny neodídu s investorom do iného štátu, kde mu vytvoria lepšie daňové či iné stimuly. Cestovný ruch zároveň dáva prácu ľuďom priamo v regiónoch, kde často nie sú možnosti zamestnať sa v inom odvetví. Štát tak podľa Harbuľáka nepotrebuje vytvárať motivačné finančné nástroje pre to, aby sa nezamestnaní sťahovali za prácou.dodal.Priamy hrubý domáci produkt v cestovnom ruchu predstavoval podľa najnovšie zverejnených údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR v rámci satelitného účtu cestovného ruchu v SR 2,27 miliardy eur, čo znamená podiel 2,85 % na HDP ekonomiky SR. Čisté dane na produkty tvorili 18,7 % a priama pridaná hodnota cestovného ruchu 81,3 % priameho hrubého domáceho produktu v cestovnom ruchu.