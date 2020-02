Slovensko má prvý testbed, mal by zvýšiť úroveň prepojenia vzdelávacieho systému s praxou

Zvyšovanie efektivity procesov

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť SOVA Digital v spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity Košice (TU KE) uviedli do prevádzky prvý slovenský testbed zameraný na technológie a procesy Industry 4.0 a digitálnu transformáciu priemyselných podnikov.Pracovisko bude podľa zverejnených informácií slúžiť na testovanie riešení podnikov a vzdelávanie študentov a výskumných pracovníkov univerzity a zároveň by malo zvýšiť úroveň prepojenia vzdelávacieho systému s praxou.Transformujúce sa slovenské priemyselné podniky sú dnes zamerané na zvyšovanie efektivity procesov. „Nemôžu si však dovoliť zastaviť výrobu a skúšať rôzne varianty riešenia alebo rozhodnúť o investícii, kým nemajú presvedčenie o jej efektívnosti. TestBed 4.0 umožní firmám testovanie v laboratórnych podmienkach, vyskúšať si viaceré varianty a implementovať už overené riešenie. Takéto pracovisko je prvé na Slovensku a jedno z mála aj v stredoeurópskom regióne,“ uviedol predseda predstavenstva SOVA Digital Martin Morháč.„Som rada, že po krajinách, akými sú Nemecko, kde aktuálne funguje okolo 90 testbedov, a po vzore našich susedov Rakúska a Českej republiky, ktorí v posledných rokoch úspešne budujú a rozvíjajú sieť testbedov, sa aj Slovensko zase raz pozitívne zapíše do inovačnej mapy Európy. Oceňujem, že TestBed 4.0 vytvára platformu spolupráce priemyslu s univerzitami a súčasne otvára priestor pre zapojenie výskumných pracovníkov a mladých talentovaných študentov do riešenia potrieb praxe,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR Miriam Letašiová.Podľa dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Jozefa Živčáka poskytuje fakulta testovaciemu pracovisku zameranému na Industry 4.0 ideálne podmienky pre naplnenie zámerov.TestBed 4.0 otvára študentom a výskumným pracovníkom univerzity nové možnosti, ako rozvíjať svoj potenciál a umožňuje im spájať sa so zaujímavými odborníkmi z priemyslu.V rámci vzdelávacieho procesu poskytne priestor pre štandardné prednášky a cvičenia, ale aj spracovanie konkrétnych zadaní z podnikov vo forme ročníkových projektov či záverečných prác.TestBed 4.0 je vybudovaný s podporou Európskej únie z operačného programu výskum a inovácie.