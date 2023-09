Slovensko má troch kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, návrhov však prišlo sedem

Vikarská má ambíciu počúvať každého

22.9.2023 (SITA.sk) - Súdna rada predloží vláde ako kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku Radoslava Procházku , Zuzanu Vikarskú a Mariána Gibu Voľby troch kandidátov na túto významnú medzinárodnú súdnu pozíciu vyhlásil predseda Súdnej rady SR Ján Mazák ešte začiatkom júla tohto roka. Do zákonom stanovenej lehoty prišlo sedem návrhov, úspešní boli v prvý rokovací deň nakoniec len dvaja kandidáti.Návrh na kandidátku Zuzanu Vikarskú podal predseda súdnej rady Ján Mazák spolu s podpredsedom súdnej rady Jánom Gandžalom a členkou súdnej rady Luciou Berdisovou . V hlasovaní získala 13 hlasov za, dvaja členovia súdnej rady boli proti a dvaja sa zdržali.„Mám ambíciu počúvať každého, čítať každý spis ako ľudský príbeh a nestať sa rutinérom. To je podľa mňa výzva pre každého sudcu a sudkyňu,“ uviedla Vikarská.Návrh na druhého úspešného uchádzača Radoslava Procházku podal člen súdnej rady Lajos Mészáros . Získal 10 hlasov členov súdnej rady, zdržalo sa sedem a proti nebol nikto.„Stretla sa tu veľmi silná sedemčlenná zostava kvalifikovaných a dobrých kandidátov. O to viac si vážim dôveru, ktorú som od súdnej rady dostal. Mojou základnou ambíciou je byť dobrý sudca a v zásade je to aj jediná relevantná ambícia, rovnako ako jediná moja priorita je spravodlivé rozhodovanie,“ uviedol Procházka.Tretím kandidátom na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku sa stal Marián Giba. V zmysle zákona o súdnej rade a rokovacieho poriadku mohol tretie miesto obsadiť jeden z dvoch uchádzačov, ktorí vo voľbe počas prvého rokovacieho dňa síce neboli úspešní, ale spomedzi ostatných kandidátov získali najvyšší počet hlasov.V tomto prípade išlo o kandidátov Mariána Gibu a Ondreja Laciaka . V hlasovaní zvíťazil nakoniec Giba, ktorého navrhli predseda súdnej rady Ján Mazák, podpredseda súdnej rady Ján Gandžala a člen súdnej rady Andrej Majerník Členovia súdnej rady volili aj jedného kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie . Jediného kandidáta Michala Kianičku navrhol Ján Mazák.Michal Kianička aktuálne pôsobí ako starší právny poradca v rámci Európskeho mechanizmu pre stabilitu v Luxemburgu. Pri počte sedemnásť prítomných členov súdnej rady získal 13 hlasov za, zdržali sa štyria a nikto nehlasoval proti.Kianička uviedol, že ho mrzí, že trvalo tak dlho obsadiť tento post a jeho ambíciou je dokázať, že vieme na Slovensku nájsť dobrého kandidáta.