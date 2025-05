Slovensko má v Blanárovi hovorcu ruskej diplomacie, podľa Korčoka by mal odstúpiť – VIDEO

Šírenie ruskej propagandy

Blanár poškodzuje záujmy Slovenska

19.5.2025 (SITA.sk) - V osobe Juraja Blanára nemá Slovensko ministra zahraničných vecí, ale hovorcu ruskej diplomacie, mal by preto odstúpiť. Povedal to v pondelok na tlačovej besede člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivan Korčok . Reagoval tým na vyjadrenia ministra z minulého týždňa v Turecku, kde sa zúčastňoval na rokovaní ministrov členských štátov NATO "Dozvedal som sa o tom, aké sú postoje ministrov Poľska, Nemecka, Česka a ďalších krajín, no dva dni sme nepočuli o ministrovi zahraničných vecí na rokovaní vôbec nič. Potom prehovoril a ja som nechcel veriť vlastným ušiam, keď na banálnu otázku od novinárov, ako vidí slovenský minister zahraničných vecí perspektívu mieru na Ukrajine, odpovedal, že najprv treba odstrániť príčinu konfliktu," povedal Korčok.Toto vyhlásenie je podľa neho zásadné, pretože jediný, kto podmieňuje skončenie agresie na Ukrajine odstránením príčin, je ruský prezident Vladimir Putin . Spomedzi ministrov zahraničia krajín Európskej únie túto rétoriku nikto iný okrem Blanára nešíri, zdôraznil Korčok. Blanár podľa neho aktívne šíri ruskú propagandu a svojimi postojmi presadzuje politiku Ruskej federácie, ktorá je hrozbou pre Slovenskú republiku."Tie príčiny, na ktorých odstránení trvá Vladimir Putin, sa bytostne dotýkajú Slovenskej republiky, pretože podľa neho je príčinou konfliktu to, že sa Slovenská republika a ďalšie štáty rozhodli stať členom Severoatlantickej aliancie (NATO) a tam máme zakotvené, že si v prípade konfliktu pomôžeme. Nevie si tiež predstaviť, že o tom, kto sa stane členom NATO, rozhodujú členské štáty NATO. Ruský prezident chce mať právo veta a demilitarizovať Ukrajinu, aby odovzdala zajtra zbrane a vládu do rúk Moskvy," poukázal Korčok.Blanár preto podľa neho záujmy Slovenska nielenže nepresadzuje, ale ich aj poškodzuje. "Len to dokazuje, aká prázdna je téza o suverénnej zahraničnej politike, lebo je to suverénna zrada. S plnou vážnosťou hovorím, že my nemáme ministra zahraničných vecí, ktorý by bojoval za slovenské záujmy," dodal Korčok s tým, že väčší vplyv na slovenskú zahraničnú politiku ako minister majú stíhaný extrémista Daniel Bombic či europoslankyňa Smeru Blanárovi tiež vyčíta zničené vzťahy s našimi susedmi Českom a Poľskom, a ničenie profesionálnej diplomatickej služby. "Počúvame tiež to, že minister trávi piatky mimo Bratislavy a mimo svojho úradu. Potom sa niet čo čudovať, že nepovažuje za dôležité byť na rokovaniach, kde sú všetci európski ministri. Dodnes nepovedal, čo mu bránilo, aby išiel na rokovanie ministrov zahraničných vecí do Ľvova," podotkol Korčok.