Slovensko má v priemere najrozsiahlejšie polia v EÚ

Na Slovensku sú v priemere najrozsiahlejšie polia v Európskej únii (EÚ). Priemerná veľkosť poľa na SR je 12 hektárov (ha). Priemer v EÚ je 3,9 ha. V Trnavskom a Nitrianskom kraji je priemerná rozloha polí vyše 18 hektárov, čo je najviac zo všetkých regiónov v strednej Európe. Vyplýva to z analýzy, ktorú urobil Martin Gális z Inštitútu environmentálnej politiky (IEP).





Chránené územia na ornej pôde majú väčšie rozlohy polí, ako je priemer v krajine. Analytik poukazuje na to, že orná pôda je chránená hlavne v rámci chránených vtáčích území (CHVÚ). Ochrana krajiny je v CHVÚ z hľadiska priemernej výmery polí a diverzity plodín nedostatočná.Priemerná rozloha polí v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia je 40,5 ha oproti 18,2 ha v Trnavskom kraji. Z hľadiska diverzity plodín sú na tom najhoršie CHVÚ Dolné Považie a CHVÚ Ostrovné lúky, v ktorých 70 percent rozlohy poľnohospodárskej pôdy tvorili v roku 2017 dve plodiny - kukurica a pšenica.Polia možno podľa Gálisa rozdeliť ochranným biologickým prvkom, ako je vetrolam, trávnatý pás či remízka, alebo bez neho. Rozlohy polí by sa mohli limitovať napríklad kombináciou lesných a poľnohospodárskych prvkov, konštatuje Gális.V roku 2019 bolo na Slovensku takmer 15.000 monokultúrnych polí s rozlohou vyše 30 hektárov. Gális uvádza, že tak tvoria 46 percent celkovej rozlohy poľnohospodárskej pôdy. "Zmenšením rozlohy polí na maximálnu rozlohu 30 ha by sa počet polí zvýšil o minimálne 17.000," podotkol.Hlavnými dôvodmi rozľahlých polí boli podľa Gálisa kolektivizácia a rozorávanie medzí v Československu v období komunizmu. "Monokultúry zjednodušujú pre farmárov výsev a zber plodín, eliminujú druhovú konkurenciu, zvyšujú obhospodarovanú plochu a celkovou racionalizáciou takáto produkcia z krátkodobého hľadiska maximalizuje zisky," hovorí Gális.