Slovensko-maďarské vzťahy by mali byť o budúcnosti, vyhlásilo ministerstvo pri 100. výročí Trianonskej zmluvy

Rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československa

Matovič myslí na práva slovenských Maďarov

4.6.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko-maďarské vzťahy by mali byť o pozeraní sa do budúcnosti, nie minulosti. Uvádza sa to vo vyhlásení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ) pri príležitosti 100. výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy.Slovensko chce podľa rezortu diplomacie budovať s Maďarskom dobré vzťahy a tému Trianonu považuje za ukončenú podpisom Základnej zmluvy medzi oboma štátmi v roku 1995. MZVaEZ tiež pripomína, že práva menšín sú na Slovensku rešpektované.„Ako člen Európskej únie a ostatných medzinárodných demokratických inštitúcií sa chceme pozerať spolu s Maďarskom do budúcnosti, a nie do minulosti, ktorá je síce poučná, ale nie vždy inšpirujúca pre konštruktívnu politiku,“ uvádza sa vo vyhlásení.Práve vo štvrtok 4. júna 2020 uplynulo 100 rokov od podpisu Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá potvrdila rozpad Rakúsko–Uhorska a vznik nástupníckych štátov, medzi nimi aj Československa a Maďarska, štátov, ktoré vznikli už v roku 1918 po skončení 1. svetovej vojny.„Československo, Maďarsko a ostatné nástupnícke štáty Uhorska, zmluva uznala za suverénne štáty so všetkými právami. Slovenskému národu, ktorému po rakúsko-uhorskom vyrovnaní hrozila násilná asimilácia, dala historickú šancu na rozvoj, západnú a demokratickú orientáciu, ktorú dovtedy nemalo,“ zdôrazňuje MZVaEZ.Rezort diplomacie tiež pripomína, že Slovensko je demokratický štát, založený na občianskom princípe, uznávajúci individuálne slobody, pričom každý jeho občan má rovnaké práva. „Príslušníci menšín majú navyše práva vyplývajúce z medzinárodných dohovorov ako aj práva, ktoré medzinárodné štandardy prekračujú,“ vysvetľuje sa vo vyhlásení.Aj predseda Vlády SR Igor Matovič ( OĽaNO ) sa v stredu 3. júna stretol na Bratislavskom hrade s predstaviteľmi slovenských Maďarov, aby ich ubezpečil o tom, že vláda má na pamäti práva občanov maďarskej národnosti a bude ich ochrane a rozvoju venovať pozornosť. Matovič tiež vyzval k vzájomnej empatii a porozumeniu všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na národnosť.Ako uviedol šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) počas svojich pondelkových rokovaní v Budapešti, „rozdielny pohľad na toto výročie nesmie zostať bremenom vzájomných vzťahov a je na predstaviteľoch oboch štátov, aby naďalej rozvíjali pevné a obojstranne užitočné medzištátne väzby v prospech všetkých našich občanov“.