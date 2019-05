Slovensko môže dočasne dotovať výrobu elektriny v elektrárni Nováky, rozhodla Európska komisia

Podpora je verejným záujmom

BRATISLAVA 10. mája (WebNoviny.sk) - Slovensko môže dotovať výrobu elektriny v Nováckej tepelnej elektrárni, najneskôr však do konca roku 2023.Európska komisia (EK) totiž uznala, že výroba elektriny v Novákoch je do vybudovania ďalšej potrebnej infraštruktúry pre región v okolí uzla elektrizačnej sústavy Bystričany nevyhnutnosťou pre zaistenie bezpečnosti dodávok energií. Informovala o tom v piatok EK.Brusel túto žiadosť Slovenska posudzoval v rámci pravidiel poskytovania štátnej pomoci. Skonštatoval pritom, že dočasná podpora pre Slovenské elektrárne na výrobu elektriny v Novákoch je verejným záujmom a slúži na podporu zabezpečenia dodávok energie v okolí elektrizačného uzla Bystričany, pričom nenarúša hospodársku súťaž neprimerane.„Slovenská republika poskytne Slovenským elektrárňam náhradu za plnenie tohto záväzku, aby sa vyrovnal rozdiel medzi príjmami podniku z predaja elektrickej energie a z ďalších služieb a jeho výrobnými nákladmi. Túto náhradu získajú Slovenské elektrárne na základe mechanizmu zavedeného národným regulačným úradom,“ uvádza sa vo vyhlásení EK.Rozhodnutie komisie pritom vychádzalo okrem iného zo zistenia, že v blízkosti bystričianskeho uzla elektrizačnej sústavy sa nachádza iba elektráreň Nováky a niekoľko veľmi malých vodných elektrární, ktorých výrobné kapacity vo veľkej miere závisia od tokov vody a ročných období.„Bez daného záväzku poskytovania služby vo verejnom záujme by pomocou súčasnej výrobnej infraštruktúry nebolo možné zabezpečiť spoľahlivú dodávku elektrickej energie pre zemepisnú oblasť situovanú v okolí uzla elektrizačnej sústavy Bystričany,“ tvrdí komisia.Brusel zároveň tvrdí, že posudzované opatrenie je primerané, keďže v prípade elektrárne Nováky zodpovedá očakávaná miera návratnosti miere návratnosti podobných prevádzok a nevedie k vyplácaniu nadmernej náhrady. Zároveň súhlasné rozhodnutie komisie podporil aj fakt, že opatrenie je časovo obmedzené a skončí sa po uvedení novej dodávateľskej infraštruktúry do prevádzky, v každom prípade však najneskôr do konca roku 2023.Slovenské elektrárne majú pritom v rámci deklarovaného záväzku vo verejnom záujme zabezpečiť dodávku elektriny z elektrárne Nováky z miestnych palivových zdrojov v minimálnom ročnom objeme 870 až 1 100 gigawatthodín. Táto elektrina bude smerovať do oblasti elektrizačného uhla Bystričany.Komisia však zároveň dodáva, že týmto rozhodnutím o štátnej pomoci sa nespochybňuje povinnosť Slovenska plniť si právne záväzky v oblasti kvality ovzdušia, ani z neho nevyplýva, že komisia odporúča používanie hnedého uhlia ako paliva vzhľadom na jeho negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia a klímu. „Komisia preto bude situáciu na Slovensku dôsledne monitorovať,“ uvádza sa vo vyhlásení.