Slovensko môže od Európskej komisie dostať miliónovú pokutu, dôvodom je omeškanie spustenia 5G siete

27.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensku hrozí od Európskej komisie pre omeškanie spustenia 5G siete pokuta tri milióny eur. Ako informoval portál TV JOJ noviny.sk , za každý deň omeškania sa pokuta navyšuje o 40-tisíc eur.„Slovensku hrozí medzinárodná hanba. Európska komisia nás totiž zaviazala, aby sme spustili nové siete 5G, čo má okrem iného priniesť mnohonásobne rýchlejší internet. Ostáva dúfať, že nám polročné omeškanie Európska komisia prepáči,“ uviedol portál noviny.sk.Hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Roman Vavro pre spravodajský portál povedal, že frekvencie s pásmom 700 megahercov budú mať operátori k dispozícii najneskôr do konca tohto roku.Regulačný úrad rozhodol o odložení elektronickej aukcie len niekoľko dní pred jej plánovaným termínom 22. júna. Tender mal vyvrcholiť posledný júnový deň. Výberové konanie na frekvencie pre 5G sa pritom rozbehlo ešte v apríli tohto roka.Operátori za ich pridelenie podľa nastavených pravidiel musia ponúknuť minimálne 16 miliónov eur. Taká je totiž vyvolávacia cena, ktorú úrad stanovil pre frekvenčné pásmo 700 MHz.Okrem toho mal štát v rámci tohto výberového konania prideľovať aj licencie z pásiem 900 MHz s vyvolávacou cenou 840-tisíc eur a 1 800 MHz, kde je vyvolávacia cena stanovená na 550-tisíc eur.Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb koncom júna informoval, že odloženie elektronickej aukcie frekvencií pre sieť 5G je dôsledkom možného ohrozenia účelu výberového konania prevádzkovateľov 5G siete.Vo svojom vyhlásení uviedol, že mu boli oznámené informácie, ktoré "majú potenciál ohroziť účel predmetného výberového konania".Detailnejšie svoje rozhodnutie však nešpecifikoval s odvolaním sa na fakt, že výberové konanie stále prebieha a nie je tak možné zo strany úradu poskytnúť akékoľvek ďalšie informácie.„Do médií unikla informácia, že zrazu pristál na stole regulačného úradu list od Slovenskej informačnej služby. Ten mal hovoriť o bezpečnostných rizikách,“ uviedol portál noviny.sk.V médiách sa tiež objavili špekulácie, že za rozhodnutím odložiť tender na 5G frekvencie stojí možný zámer vytvorenia štátneho prevádzkovateľa tejto technológie.Samotný iniciátor odloženia aukcie premiér Igor Matovič na to reagoval slovami, že dopredu nechce nič prejudikovať a všetko bude závisieť od výslednej dohody s telekomunikačnými operátormi. Odloženie aukcie však podľa neho rovnako vytvorilo priestor na férovú diskusiu a dohodu.Sprístupnenie všetkých 5G frekvencií (1500 MHz, 3500 MHz, 3700 MHz a 26 GHz) do prvého polroka 2022 je hlavnou prioritou nového predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Ivana Martáka.