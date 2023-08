Slovensko môže od Švajčiarska získať desiatky miliónov, vláda súhlasila s uzavretím dohody

Rozdelenie finančných prostriedkov

Podpora končí v roku 2029

9.8.2023 (SITA.sk) - Slovensko môže získať od Švajčiarska druhý príspevok na podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vo výške 44,2 milióna švajčiarskych frankov (CHF). Predstavuje to 85 % celkovej alokácie uvedeného príspevku, povinné národné spolufinancovanie je zvyšných 15 %.Vláda v stredu súhlasila s uzavretím rámcovej dohody so Švajčiarskou federálnou radou o implementácii druhého Švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom Európskej únie na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov aj s jej predbežným vykonávaním. Dohodu plánujú podpísať v Bratislave 19. septembra.Zo švajčiarskych finančných prostriedkov pre Slovensko má ísť na ochranu prírody a biodiverzity 22,8 milióna CHF, na zdravotnú starostlivosť a sociálnu ochranu 15 miliónov CHF, na odborné a profesijné vzdelávanie a prípravu zhruba 5,8 milióna CHF a na technickú pomoci 650 tisíc CHF. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) je národnou koordinačnou jednotkou pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce.Švajčiarsky príspevok nezahŕňa výdavky na riadenie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a na Fond súdržnosti pre švajčiarske odborné poznatky a partnerstvo. Obdobie oprávnenosti výdavkov z podporných opatrení končí 3. decembra 2029. Finančné prostriedky, ktoré sa do tohto dátumu nevyužijú, nebude mať už Slovensko k dispozícii.