Slovensko môže Ukrajine zastaviť všetku humanitárnu pomoc, tvrdí Fico

Môžeme Ukrajine zastaviť všetku humanitárnu pomoc, rozhodnúť o výraznom znížení alebo úplnom odňatí dávok pre ukrajinských vojenských utečencov na Slovensku či zastaviť dodávky elektrickej energie v havarijných situáciách. Na politickej úrovni môže SR využiť pri viacerých rozhodnutiach v Európskej únii právo veta. Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) priblížil vo štvrtok v Bruseli po rokovaniach s predstaviteľmi EK možné recipročné opatrenia proti Kyjevu za zastavenie tranzitu ruského zemného plynu.





K týmto krokom však SR podľa premiéra pristúpi, len ak nebude mať inú možnosť. Podľa jeho slov ide o príležitosť ukázať, ako sa má správať líder suverénnej krajiny.Fico tiež na tlačovej konferencii oznámil, že okamžite vzniká skupina na riešenie súčasného sporu, ktorá bude zahŕňať predstaviteľov Slovenska, Európskej komisie (EK) a zrejme aj Ukrajiny. "Ide o vážny problém a uvedomuje si to aj komisár pre energetiku Dan Jörgensen," s ktorým viedla slovenská vládna delegácia rokovania, uviedol premiér. Ocenil štvrtkové "konštruktívne rokovania" s EK, ktorá má podľa neho veľký záujem o vyriešenie problému.Premiér SR tiež odkázal na list EK, podľa ktorého údajne neexistujú žiadne právne a sankčné prekážky, ktoré by ohrozovali tranzit ruského plynu do Európy. Zopakoval, že rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je čisto politické a bude mať veľký dosah na zvýšené ceny plynu a konkurencieschopnosť EÚ.Pôvodné rokovania sa mali v Bruseli uskutočniť už v utorok aj za účasti ukrajinskej delegácie. Eurokomisia ich však podľa vyhlásenia Úradu vlády SR zrušila pre neúčasť ukrajinskej strany a preplánovala na štvrtok.Na konci roka 2024 vypršala platnosť zmluvy o tranzite ruského zemného plynu cez územie Ukrajiny. Kyjev sa rozhodol zmluvu nepredĺžiť. Fico viackrát varoval pred stratou pol miliardy eur ročne pre Slovensko a pre Európsku úniu ako celok vyčíslil finančnú záťaž na 60 až 70 miliárd eur.