Slovensko môže využiť stovky miliónov eur z Bruselu na zvládnutie škôd spôsobených koronavírusom

19.3.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko má z eurofondov k dispozícii zatiaľ 527 miliónov eur na sanovanie škôd súvisiacich s epidémiou koronavírusu. Tieto peniaze vie použiť ihneď, no je potrebné určiť na čo budú prostriedky využité a vypísanie výzvy na tieto účely. To môže trvať niekoľko týždňov."Peniaze môžu byť použité napríklad na zmierňovanie dopadov na zdravotnícku infraštruktúru či podporu malých a stredných podnikov. Zároveň Európska komisia (EK) do konca marca upraví legislatívu tak, aby z eurofondov mohli byť podporené aj oblasti, ktoré doteraz byť nemohli," informoval o tom vo štvrtok na tlačovom brífingu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši."Tieto dni sa snažíme vyrokovať finančné prostriedky, ktoré bude SR vedieť využiť na kompenzáciu dopadov opatrení, ktoré boli prijaté pre koronavírus. V stredu prebehla videokonferencia jednotlivých členských krajín EÚ so zástupcami Európskej komisie. Dnes (vo štvrtok, pozn. red.) to zas bola videokonferencia medzi slovenskými zástupcami, ktorí riešia eurofondy. Vzhľadom na významný potenciál európskych štrukturálnych investičných fondov prispieť k výraznému zmierneniu dopadov koronavírusu sa vytvorila na úrovni EK iniciatíva, ktorej úlohou je mobilizovať maximálny možný objem finančných prostriedkov z existujúcich eurofondov, ktoré majú vyčlenené jednotlivé krajiny EÚ na boj s koronavírusom. Pre novú vládu sme pripravili 527 mil. eur, ktoré sú použiteľné ihneď. Sú to peniaze z existujúcich eurofondov," ozrejmil Raši.EK zároveň umožní členským štátom presúvať finančne prostriedky v rámci jednotlivých osí až do výšky 8 % alokácie bez schvaľovacieho procesu."V praxi tak môžeme získať ďalších niekoľko sto miliónov eur. Tým, že to EK nebude musieť schvaľovať, ušetrí sa minimálne jeden rok času čakania. Pre Slovensko to znamená možnosť rýchleho presunu peňazí z jednotlivých osí v rámci operačných programov, ktoré je možné použiť na opatrenia proti koronavírusu," dodal vicepremiér.