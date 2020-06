Slovensko môže využiť z Bruselu osem miliárd eur, Remišová hovorí o veľkých reformách

Nejde o nevýhodnú pôžičku

Šesť alebo sedem projektov

17.6.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko môže použiť dodatočných takmer 8 miliárd eur zo zdrojov Európskej únie (EÚ) na naštartovanie ekonomiky po koronakríze a štrukturálne reformy. Ako informovala v stredu podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová Za ľudí ), v súčasnosti prebieha diskusia o tom, na čo budú tieto peniaze mimo eurofondov použité."Ak máme niečo s týmito peniazmi urobiť, musíme to urobiť tak, aby to malo prínos pre budúcu generáciu," povedala vicepremiérka v súvislosti s návrhom nového nástroja EÚ pre budúce generácie v celkovom objeme 750 mld. eur.Slovensko si bude môcť peniaze požičať, ale musí ich minúť do roku 2024. "Budeme to musieť vracať najskôr v roku 2028, najneskôr v roku 2058. Nie je to nevýhodná pôžička. Keby bola nevýhodná, tak by sme sa snažili s Európskou komisiou rokovať, aby podmienky boli pre nás výhodné," uviedla Remišová.Podmienky sú podľa nej pre Slovensko výhodné, peniaze musíme využiť na štrukturálne reformy. "Súčasťou balíčka je navýšenie súčasného programového obdobia o 700 mil. eur, ktoré sa môžu použiť v súčasnom eurofondovom období," poznamenala podpredsedníčka vlády. Európske peniaze v súčasnom programovom období 2014 - 2020 je potrebné použiť do konca roku 2023."Máme pred sebou veľké reformy. Myslím si, že tie peniaze by sme mali investovať do šiestich alebo siedmich veľkých reformných zámerov," upozornila Remišová. Nemali by sme ich podľa nej prejesť na malé projekty, pretože na tie sú určené eurofondy. Ďalšie peniaze EÚ bude možné využiť v novom sedemročnom eurofondovom období 2021 - 2027.Momentálne sa pripravuje Partnerská dohoda na budúce programové obdobie. "Diskutuje sa o prioritách. Všetky rezorty mali poslať priority, budeme viesť rokovania aj s Európskou komisiou, ako a na čo tieto peniaze budúcich sedem rokov využijeme. Jednotlivé ministerstvá rozmýšľajú nad prioritami, budeme rokovať o Partnerskej dohode tak, aby sme to nastavili tak, ako to na Slovensku potrebujeme," povedala Remišová.V súčasnom programovom období vláda schválila presunutie vyše 1,2 mld eur na opatrenia na zmiernenie následkov koronakrízy, a to z operačných programov a výziev, kde sa nepoužili. "Jednotlivé ministerstvá momentálne vypisujú výzvy, ktoré riešia situáciu s pandémiou.