Slovensko musí robiť viac a nie hádať sa, reagovala Remišová na konflikt Matovič – Sulík

Štát musí robiť viac

Matovičovo riešenie je Sulíkom neakceptovateľné

12.11.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť prežíva ťažké časy a vláda ako celok musí tlmiť spory. Vo svojom profile na sociálnej sieti to napísala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a predsedníčka vládnej strany Za ľudí Reagovala tak na spor medzi ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) a predsedom vlády Igorom Matovičom (OĽaNO) k posledným krokom štátu prijímaným v boji s pandémiou koronavírusu „Osobné spory a invektívy v médiách nemajú v súčasnej napätej situácii miesto ani na jednej, ani na druhej strane, zbytočne odvádzajú pozornosť od podstatných vecí, ako je ochrana zraniteľných ľudí, zdravotníctva, ekonomiky a pracovných miest,“ priblížila ministerka.Pri riešení pandémie si občania podľa Remišovej zaslúžia prehľadné informácie, stabilný plán a efektívnu komunikáciu premiéra a ministrov. „Na druhej strane, nikto nemôže hovoriť jedných dychom ,počúvajme odborníkov´ a druhým dychom ,otvorme reštaurácie a fitnescentrá‘, pretože to žiadny odborník nehovorí. Sú zavreté vo všetkých okolitých krajinách a takmer v celej Európe,“ uviedla ministerka.Na vláde by sa podľa nej mali sústrediť na to, ako lepšie a rýchlejšie pomôcť zatvoreným prevádzkam. „Slovensko dnes patrí v relatívne nízkom počte nových prípadov a obetí medzi najúspešnejšie krajiny v Európe. Napriek tomu treba robiť viac, je to jediná možná cesta k uvoľňovaniu opatrení a otváraniu prevádzok. Preto musí ešte viac zabrať štát pri stratégii testovania, vyhľadávaní kontaktov a podpore ľudí pri dodržiavaní karantény,“ dodala Remišová.Sulík kritizuje posledné kroky štátu prijímané v boji s pandémiou. „Celé Slovensko strpelo testovanie nie preto, že by mali obsesiu vo vŕtaní sa v nose, ale preto, lebo uverilo sľubu, že bude lepšie,“ uviedol v stredu 11. novembra minister na sociálnej sieti. Podľa neho však občania dostali plošné predĺženie núdzového stavu.Matovič reagoval, že ak sa ministrovi hospodárstva nepáčia ním predstavené riešenia, tak je asi proti tomu, aby sa jednotlivé prevádzky otvárali skôr.„Ja som ponúkol cestu z tmy, v ktorej sa nachádzame,“ odkázal koaličnému partnerovi. Podľa neho ponúkol zatvoreným prevádzkam možnosť, aby sa mohli opätovne otvoriť. Zároveň kritikov vyzval, aby prišli s vlastnými riešeniami. „Budem počúvať a rád sa nechám viesť,“ dodal premiér.