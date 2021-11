Slovensko musí splniť to, k čomu sa zaviazalo, inak peniaze nedostane, odkázala Gauer

Zmluvy vyžadujúca reformy

Pre Hegera je dôležitá realizácia

11.11.2021 (Webnoviny.sk) - Plán obnovy neumožňuje Slovensku meniť reformy a presúvať prostriedky medzi kapitolami, či do ďalších rokov.Ako vo štvrtok na konferencii povedala generálna riaditeľka pracovnej skupiny Európskej komisie na podporu obnovy a odolnosti Céline Gauer, plán obnovy je zmluva a prostriedky sú viazané na špecifické projekty. Ak chce Slovensko získať platbu, je potrebné dokázať, že to, čo si Slovensko naplánovalo, aj splní.Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Úradu vlády SR Lívia Vašáková doplnila, že dokončujú procesný systém implementácie a nastavujú jasné pravidlá. V roku 2022 musí Slovensko dodať to, k čomu sa zaviazalo. Ide napríklad o reformu školstva, súdnej mapy, či zavedenie výdavkových stropov. „Ak to splníme, získame postupne 1,3 miliardy eur,“ povedala Vašáková.V koalícii aktuálne nie je jasná zhoda napríklad v oblasti reformy školstva, či súdnej mapy a nie je vôbec isté, že legislatívne úpravy prídu do konca roka. Céline Gauer však opäť zopakovala, že plán obnovy je zmluva, ktorá vyžaduje reformy.Na získanie prostriedkov je potrebné schváliť reformy tak, ako sa plánovalo. Ak nie, platby pre Slovensko neprídu. Vašáková doplnila, že je veľká šanca, že sa Slovensku podarí väčšinu bodov splniť načas. No je tu pri niektorých podľa nej aj riziko meškania. „Komunikujeme s rezortami, aby nebolo zdržanie pri žiadosti o platbu,“ uviedla Vašáková.Podľa Gauer je slovenský plán obnovy veľmi ambiciózny. „Máte výborný plán,“ povedala. V súčasnosti je už však potrebné tento plán aj realizovať. „Realizujte, realizujte, realizujte,“ vyzýva Céline Gauer. Proces implementácie podľa nej bude ťažký, no je potrebné ho zrýchliť. „My vám budeme poskytovať podporu na vašej ceste,“ skonštatovala Gauer.Predseda vlády SR Eduard Heger si myslí, že plán obnovy je len plán, dôležitá je realizácia. Má však podľa neho veľký potenciál zmeniť Slovensko. Prioritami pre vládu sú vzdelávanie a zdravotníctvo. „Už pätnásť rokov sme nezakúsili reformy, je potrebné zaviesť nové,“ poznamenal predseda vlády SR.Koncom apríla 2021 Slovensko predložilo Európskej komisii plán obnovy. Ten je súčasťou nástroja Next Generation EU. Cieľom je prekonať následky krízy spôsobené pandémiou koronavírusu COVID-19 a zabezpečiť väčšiu odolnosť do budúcnosti. Rada Európskej únie odobrila slovenský plán obnovy 13. júla 2021.