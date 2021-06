Slovensko na daniach prichádza ročne o miliardu eur, finančná správa má medzery v kontrolách

Rozhodovali nesprávni ľudia

Veci sa začínajú riešiť

24.6.2021 (Webnoviny.sk) - Finančná správa má medzery vo využívaní kontrolných nástrojov daniarmi, ale aj v samotnej motivácii zamestnancov. Uvádza sa to v tlačovej správe Nadácie Zastavme korupciu, ktorá analyzovala činnosť finančnej správy. Dobrou správou podľa nadácie je, že nové vedenie finančnej správy už niektoré z týchto problémov rieši.Ako upozorňuje Nadácia Zastavme korupciu, ročne nám len na dani z pridanej hodnoty (DPH) uniká stále vyše miliarda eur. A podľa vlaňajšieho odhadu Inštitútu finančnej politiky nám pravdepodobne ďalšie stovky miliónov unikajú na firemných daniach.„Finančná správa má pritom už roky v rukách účinné nástroje ako kontrolný výkaz DPH, zaisťovací príkaz, ale aj napríklad sledovanie či odpočúvanie," upozorňuje nadácia. Hlavným problémom podľa Nadácie Zastavme korupciu je, že o nich rozhodovali posledné roky nesprávni ľudia. Napríklad adresy firiem od analytikov, kam cieliť daňové kontroly, prechádzali najskôr „sitom“ viacerých nadriadených, až kým sa dostali ku kontrolórom.„Ďalším problémom je nedostatočná analytika. Sústreďovala sa posledné roky takmer výlučne na DPH, no aj tu trendy špekulantov skôr dobiehala, nestačila im konkurovať,“ tvrdí Xénia Makarová z nadácie. Odhaduje sa napríklad, že až polovica kontrol smerovala do neaktívnych firiem. Takto dorubená daň má podľa Makarovej veľmi nízku šancu na vymoženie, no zároveň zaťažuje kontrolórov. Kritiku si vyslúžilo tiež nie veľmi transparentné odmeňovanie zamestnancov. Práca pre finančnú správu je pritom platovo celkom zaujímavá. Priemerný hrubý plat presahoval ku koncu vlaňajška hranicu 1 700 eur.Od výmeny vedenia finančnej správy sa začínajú veci pomaly riešiť. „Sme veľmi radi, že sme mohli participovať na analýze procesov fungovania finančnej správy, hoci nie so všetkými zisteniami súhlasíme. O viacerých nedostatkoch uvádzaných v analýze vieme a na ich odstránení intenzívne pracujeme, niektoré sa nám už podarilo aj vyriešiť,“ konštatuje prezident finančnej správy Jiří Žežulka.V analýze Nadácia Zastavme korupciu vychádzala z informácií zo stretnutí so zamestnancami finančnej správy, ale aj ľuďmi, ktorí profesijne s finančnou správou spolupracujú. Zohľadnila tiež zistenia analytikov z Inštitútu finančnej politiky, ako aj hodnotenia medzinárodnej organizácie TADAT.