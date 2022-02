Slovensko na Expo v Dubaji prezentuje kúpeľníctvo a udržateľný turizmus s cieľom prilákať zahraničných turistov v post-pandemickom období

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2022 (Webnoviny.sk) -Tematický blok venovaný zdraviu a wellness v Slovenskom pavilóne organizuje agentúra na podporu cestovného, pričom podujatie formálne otvoril príhovorom k členom misie a hosťom generálny riaditeľ agentúryPred medzinárodným publikom spomenul aj to, že Slovensko je druhou najzelenšou krajinou v Európe a že sa naša krajina vo svetovom rebríčku udržateľného cestovného ruchu za rok 2020 umiestnila na výbornom šiestom mieste."Slovensko má veľký kúpeľný potenciál a množstvo minerálnych prameňov, čo je ťahákom pre túto klientelu. Sme druhá najzelenšia krajina v Európe a naše 4 ročné obdobia zanechávajú na tomto mieste veľký zážitok. Cestovný ruch nie je vedný odbor, je to emócia", povedalo prezentácii slovenského turizmu na Expo 2020 v Dubaji.a predstavuje spôsob, ako zvrátiť kolaps cestovného ruchu a pomôcť vrátiť zahraničných turistov na Slovensko. Sustainable Travel Index Rankings hodnotí udržateľnosť cestovného ruchu v krajinách celého sveta, pričom porovnávaných bolo až 99 štátov. Slovensko predbehlo gigantov ako Švajčiarsko, Španielsko, Grécko či Taliansko. Spomedzi Vyšehradskej štvorky sme sa umiestnili najlepšie. Česká republika sa umiestnila na 14., Poľsko na 21. a Maďarsko 27. mieste.Rebríček hodnotí pripravenosť krajín na obnovu turizmu pričom medzi základné piliere patriači ekonomická stabilita. Zoznam taktiež zohľadňuje takzvanúSlovensko sme na globálnom podujatí prezentovali ako krajinu plnúA znamenitých horských zdrojov. Liečebné kúpele na Slovensku patria medzi najstaršie a najkvalitnejšie v strednej Európe. Pre obecenstvo Blízkeho východu sú naše súčasné kúpeľné mestá zaujímavé aj tým, že má u násJednou zo zaujímavostí je, že prakticky vo všetkých našich kúpeľoch sa už od novoveku využívali minerálne vody, aplikácie bahna a rašeliny na liečebné účinky. Medzinárodnému publiku sme priblížili aj to, že každá kúpeľná lokalita a jej voda slúžia na liečenie špecifických zdravotných problémov, no využíva ich tiež široká verejnosť.Oficiálny program tematického bloku začal všeobecnou prezentáciou Slovenska ako ideálnej turistickej destinácie v štyroch ročných obdobiach. Pozvaní boli okrem členov misie aj zahraniční buyeri a obchodní partneri. Nasledovalo všeobecné predstaveniena Slovensku av podaní Martina Lidaja, riaditeľaAko jedny z našich najvzácnejších kúpeľov sme v Slovenskom pavilóne odprezentovali, ktoré sa dlhodobo tešia priazni návštevníkov z Blízkeho východu, ako ajAko ďalší z pútavých produktov slovenského turizmu sme predstavili slovenskéktoré patria k najnavštevovanejším turistickým atrakciám na Slovensku a každoročne zabezpečujú oddych a zábavu mnohým miestnym aj zahraničným návštevníkom. No práve akvaparky boli jedným z odvetví, ktoré pandémia zasiahla najtragickejšie, keďže museli byť vo dvoch vlnách zavreté skoro šesť mesiacov. Agentúra na podporu cestovného ruchu je presvedčená, že propagácia tohto odvetvia cestovného ruchu na najväčšej svetovej výstave Expo 2020 Dubaj je o to dôležitejšia.Ako najznámejšie a najnavštevovanejšie akvaparky sme uviedli medzi inýmiAkvaparky a termálne parky, ako aj kúpele sú ideálnou turistickou atrakciou pre zahraničných turistov aj preto, že ponúkajú návštevníkom wellness a relax služby celoročne, bez ohľadu na počasie a ročné obdobie.Ako jedny z najlákavejších turistických destinácií sme okrem kúpeľov v Dubaji odprezentovaliPo formálnych prezentáciách nasledoval networking pre členov misie a potenciálnych biznis partnerov, organizovaný v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a návšteva slovenskej delegácie v českom, maďarskom, slovinskom a poľskom pavilóne.Monumentálna svetová výstava Expo 2020 Dubaj, na ktorej sa prezentuje 193 krajín potrvá do 31. marca 2022 pod heslom "Spájame mysle, tvoríme budúcnosť”, pričom hlavné tematické oblasti tvorí udržateľnosť, mobilita a príležitosť.Informačný servis