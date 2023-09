Slovensko na finálových priečkach!

5.9.2023 (SITA.sk) -Na majstrovstvách Európy vo vekovej kategórii do 21 rokov v disciplíne desiatich tancov, čo je kombináciou štandardných a latinskoamerických tancov, sa predstavilo 2. septembra 2023 celkovo 43 párov z 22 európskych krajín. Najlepšie hodnotenie od rozhodcov dostali Arméni Jaroslav Kiseľov so Sofiou Filipčukovou, ktorí triumfovali pred Dumitrom Sardarim s Melissou Wederkinckovou z Moldavska a rumunským párom Padurariu Stefan Alexandru, Malina Elena Constandacheová.V Olympijskom tréningovom centre x-bionic sphere sa nestratili ani slovenskí zástupcovia. Vo finále tancovali Tamás Kristóf Kis s Máriou Nagyovou a napokon skončili na výbornej 5. pozícii. Semifinále si vybojovali Milan Balažovjech s Lianou Ferjancovou a obsadili konečnú 11. priečku.Slovak Open Championship, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru Antona Siekela, bol najkvalitnejšie obsadenou súťažou v obľúbenom tanečnom športe na Slovensku. Organizátori z TŠK M+M pri ZŠ Ostredková Bratislava privítali v sále Victory Olympijského tréningového centra x-bionic sphere v Šamoríne v rôznych kategóriách celkovo 297 súťažných párov z 23 krajín. Bojovali nielen o trofeje, ale aj o body do svetového rebríčka Medzinárodnej tanečno športovej federácie WDSF.V štandardných tancoch predviedli kvalitné výkony slovenské páry Gabriel Korpás a Vanessa Murajdová a Patrik a Silvia Budovci, ktorí sa pretancovali až do finále. V ňom Korpás s Murajdovou obsadili 4. miesto a Budovci skončili hneď za nimi.V latinskoamerických tancoch sa Slováci Artem Oberemok s Emou Tomášovou dostali na pódium, keď obsadili 2. pozíciu.Vo finále nechýbali opäť ani súrodenci Budovci, ktorí skončili štvrtí.Podujatie počas slávnostného otváracieho ceremoniálu otvorili prezident Slovenského zväzu tanečných športov Peter Ivanič a generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru Jozef Liba, ceny najlepším odovzdávala aj čerstvá majsterka sveta v športovej streľbe a členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Barteková.Podujatie by sa nemohlo uskutočniť bez podpory hlavných partnerov, ktorým organizátori Veronika a Milan Španikovci a Tanečno športový klub M +M Bratislava pri ZŠ Ostredková srdečne ďakujú. Obchodné centrum Aquario Šturovo, SPP, Trnavský samosprávny kraj, DanStream a prekladateľ a tlmočník Bedřich Trávniček.Informačný servis