Slovensko navrhuje kúpu prístrojov na kontrolu pôvodu dovážaného medu

Brusel 18. novembra (TASR) - Maďarsko v pondelok na Rade EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli navrhlo dôraznejšiu podporu pre európskych včelárov. Ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná (SNS) upozornila, že Slovenskoa Európsku komisiu žiada o podporu pri kontrole kvality a zemepisného pôvodu dovážaného medu na jednotný trh EÚ.Ministerka v rozhovore pre TASR pripomenula, že opeľovače sú veľkou témou v rámci Európy a celého sveta, lebo počet včelstva ubúda a včely sú životne dôležité pre biodiverzitu a ochranu poľnohospodárskych plodín, ktoré pestujeme.Podľa jej slov Maďarsko v Bruseli predložilo" na zvýšenie podpory pre európskych včelárov v budúcom programovacom období (2021 - 2027). Dodala, že SR sa k tomuto prikláňa, aj keď v našej krajine za posledných desať rokov počet včelárov a včelstiev stúpol. Spresnila, že z počtu 14.000 včelárov v roku 2016 sa SR dostala na úroveň už 20.000 včelárov a z počtu včelstiev okolo 200.000 pred troma rokmi je ich na Slovensku teraz takmer 320.000.opísala situáciu.Zároveň však upozornila, že pre SR a EÚ je nebezpečný dovoz medu z tretích krajín, pričom Slovensko má jednu z vonkajších hraníc Únie a cez Ukrajinu sa na jednotný európsky trh dostáva menej kvalitný med, s prídavkami cukru, aditív a rezíduí.zdôraznila Matečná.V tejto súvislosti Európskej komisii navrhla, aby sa začala zaoberať aj otázkou kontroly geografického pôvodu dovážaného medu a podporou nákupu prístrojov, ktoré by národným kontrolným orgánom pomohli geografický pôvod dovážaných komodít zistiť. Podľa jej slov by multifunkčné prístroje na kontrolu pôvodu dovážaných tovarov fungujúce na molekulárnej báze mali dostať najmä členské krajiny s vonkajšou hranicou EÚ. Spresnila, že jeden takýto prístroj stojí vyše 1,3 milióna eur.vysvetlila. Zároveň priznala, že ambíciou SR je získať takéto prístroje cez rozpočet EÚ, čo by v praxi zaručilo kvalitnejšiu a rýchlejšiu kontrolu dovážaného medu a ďalších tovarov, ako je víno či lieh, ktoré sa na trh EÚ dovážajú pod falošným označením a spôsobujú nemalé ekonomické škody a zavádzajú európskych spotrebiteľov.