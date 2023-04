Slovensko nebude mať policajtov z Európskej prokuratúry na vyšetrovanie korupcie na eurofondoch 

Špecializovaní vyšetrovatelia

Takáto prax je v zahraničí bežná

3.4.2023 (SITA.sk) - Európska prokuratúra na Slovensku nebude mať vlastných policajtov, ktorí by prioritne vyšetrovali korupciu na eurofondoch. Informoval o tom portál euractiv.sk.Minulý rok o to na návšteve Slovenska žiadala hlavná európska prokurátorka Laura Kövesi . Najväčšou požiadavkou bolo zriadiť tím špecializovaných vyšetrovateľov.Cieľom malo byť, aby vlastní policajti prokurátorom, ktorí odhaľujú podvody a korupciu na eurofondoch, zlepšili podmienky nezávislej a efektívnej práce.Policajné útvary z Luxemburska, Malty a z Bulharska pre euractiv potvrdili, že takáto prax je v zahraničí bežná. Ako ďalej informoval portál, Slovensko tejto požiadavke nemá v pláne vyhovieť.„Národná kriminálna agentúra neplánuje existujúcich vyšetrovateľov vyčleniť a odovzdať priamo do štruktúr Európskej prokuratúry,“ uviedlo pre euractiv komunikačné oddelenie prezídia Policajného zboru a dodalo, že policajti Národnej kriminálnej agentúry riadne vedú všetky konania, ktoré sú v príslušnosti Európskej prokuratúry a vybavujú jej dožiadania o súčinnosti.