Slovensko nedisponuje funkčnou protivzdušnou obranou, Naď z toho obviňuje vlády Smeru (video)

18.7.2024 (SITA.sk) -Vláda, ktorej súčasťou bol aj Smer-SD už v roku 2016 konštatovala potrebu zníženia vojensko technickej závislosti od Ruska a deklarovala potrebu výmeny alebo modernizácie systému protivzdušnej obrany S-300.Na tlačovej besede to vo štvrtok uviedol bývalý minister obrany a predseda mimoparlamentných Demokratov Jaroslav Naď s poukazom na takzvanú Bielu knihu o obrane, ktorú dal vypracovať vtedajší minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS ).Napriek tomu sa však podľa neho v danej oblasti neurobilo nič. Naď podľa vlastných slov takto reagoval na obvinenia strany Smer-SD, že je zodpovedný za to, že Slovensko nedisponuje funkčnou protivzdušnou obranou.„Ako vyzerala protivzdušná obrana našej vlasti? No nula. Lebo aj to čo bolo, bolo vypnuté alebo nefunkčné," skonštatoval Naď. Ako ďalej povedal, keby aj systém S-300 , ktorý vláda ktorej bol Naď členom odovzdala Ukrajine fungoval, mal k dispozícii asi 20 rakiet.„To je tak na pol hodinu obrany. Maximálne," vyhlásil exminister. Doplnil, že keď sa v roku 2020 stal šéfom rezortu obrany, systém S-300 bol zaparkovaný „v garáži pri Nitre" a nič nestrážil. „Absolútne nefungoval systém protivzdušnej obrany," dodal Naď.