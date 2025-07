Slovensko nedosiahlo žiaden pokrok vo vyšetrovaní a stíhaní veľkej korupcie, konštatuje správa Európskej komisie

Medzirezortné pripomienkové konanie

Nenávratné prípady veľkej korupcie

Rozdelenie výlučnej právomoci

Nedostatok špecializovaných vyšetrovateľov

13.7.2025 (SITA.sk) - Odborníci, občania aj výkonní riaditelia podnikov vnímajú úroveň korupcie vo verejnom sektore ako vysokú. Uvádza sa to v Správe o právnom štáte 2025, ktorý zverejnila Európska komisia (EK) . V Indexe vnímania korupcie z roku 2024, ktorý zostavila organizácia Transparency International , dosiahlo Slovensko 49 bodov zo 100 a umiestnilo sa na 22. mieste v Európskej únii a na 59. mieste vo svete.„Po niekoľkých po sebe nasledujúcich rokoch zlepšovania je toto vnímanie späť na úrovni spred piatich rokov. V osobitnom prieskume Eurobarometra na tému korupcie z roku 2025 sa ukázalo, že 78 percent respondentov považuje korupciu vo svojej krajine za veľmi rozšírenú, pričom priemer EÚ je 69 percent, a 31 percent respondentov sa cíti byť osobne dotknutých korupciou v bežnom živote,“ poukázala správa EK.Správa informuje o tom, že sa pripravuje nová Národná protikorupčná stratégia na roky 2024 – 2029 a príslušný akčný plán. Predloženie stratégie vláde na medzirezortné pripomienkové konanie sa plánuje čoskoro v roku 2025.„Hoci došlo k úpravám s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ a slovenská vláda sa v prospech tohto cieľa aktívne angažovala, po nadobudnutí účinnosti reformy trestného práva v roku 2024 sa do istej miery naplnili pôvodne identifikované riziká. Zmeny, o ktorých sme informovali minulý rok a ktoré sa týkajú najmä premlčacích lehôt a trestov za trestné činy korupcie, mali vplyv na niekoľko prebiehajúcich vyšetrovaní a trestných stíhaní korupcie, vrátane vysokopostavených úradníkov, politikov a podnikateľov úzko prepojených s politikou,“ upozorňuje Európska komisia.Niektoré prípady vrátane niekoľkých prípadov veľkej korupcie boli podľa nej nenávratne ovplyvnené zavedením miernejších trestov bez možnosti opätovného otvorenia prípadov na základe rovnakých dôkazov a malo to negatívny vplyv aj na účinné zaistenie majetku získaného trestnou činnosťou. V súvislosti s odporúčaním týkajúcim sa vyšetrovania a stíhania veľkej korupcie sa nedosiahol žiadny pokrok, konštatuje správa EK.„V roku 2024 generálny prokurátor naďalej využíval svoje právomoci na zrušenie konečných rozhodnutí polície a prokurátora, ktoré považoval za nezákonné, čo viedlo k ukončeniu vyšetrovaní aj v prípade viacerých vysokopostavených obvinených. Generálny prokurátor má teraz tiež možnosť opätovne prideliť prípady korupcie na vysokej úrovni, ktoré boli predtým v kompetencii Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) , a dávať priame pokyny prokurátorom ÚŠP, ktorí boli predtým vo všetkých fázach vyšetrovania autonómnejší,“ píše sa ďalej v správe.Zo štatistík vlády vyplýva pokles vyšetrovaných a stíhaných prípadov korupcie v druhej polovici roka 2024, a to čiastočne aj v dôsledku organizačných zmien po zrušení špecializovaných policajných orgánov a špeciálnej prokuratúry.Rozdelenie výlučnej právomoci NAKA v oblasti korupcie medzi niekoľko všeobecných policajných subjektov na rôznych úrovniach môže byť spojené s rizikom menej účinného vyšetrovania, domnieva sa Európska komisia.Novovytvorený ústredný Úrad boja proti organizovanej kriminalite má právomoc vyšetrovať viaceré trestné činy, ktoré nesúvisia s korupciou, ale zameriava sa predovšetkým na vyšetrovanie najzávažnejších trestných činov korupcie.Ostatné prípady korupcie sa presúvajú na rôzne policajné oddelenia nižšej úrovne. Viaceré zainteresované strany aj Európska prokuratúra však upozorňujú na výrazný nedostatok špecializovaných vyšetrovateľov korupcie a finančných analytikov, a to aj na ústredných policajných útvaroch.„Účinnosti policajných vyšetrovaní naďalej bráni absencia centrálneho elektronického systému na výmenu informácií a centrálny prístup k databázam. Vzhľadom na uvedené skutočnosti možno konštatovať, že v súvislosti s odporúčaním vydaným v predchádzajúcich rokoch sa nedosiahol žiadny pokrok,“ hodnotí správa.