Slovensko nedovolí prekresľovanie hraníc štátov, Ukrajina s Ruskom sú podľa Korčoka v patovej situácii

Patová situácia

Ukrajina je suverénny štát

8.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rokovanie hláv štátov USA a Ruska potvrdzuje vážnosť situácie v súvislosti s dianím na východnej hranici Ukrajiny, ale aj vzhľadom na to, čo sa deje na hranici Poľska a Bieloruska a ide o krízovú diplomaciu. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal na stredajšej tlačovej konferencii.Korčok konštatoval, že Rusko má plné právo disponovať svojimi ozbrojenými silami na svojom území, problémom je len to, že nie sú známe motívy a ciele tohto konania. Sú totiž dané presné pravidlá toho, ako sa má aj v rámci krajiny vojenská technika presúvať bez toho, aby vznikali pochybnosti a druhá strana, v tomto prípade Ukrajina, to nevnímala ako hrozbu.Zároveň považuje za dobré, že došlo k vzájomnej komunikácii lídrov USA a Ruska, teda Joea Bidena a Vladimira Putina. „Uvítali by sme zároveň, keby došlo k obnoveniu dialógu medzi Ruskou federáciou a alianciou (NATO, pozn. SITA). Bohužiaľ, Ruská federácia odmieta si sadnúť za rokovací stôl s NATO, a to už roky,“ pripomenul.Naposledy dostala Moskva ponuku na dialóg počas minulého týždňa, keď v lotyšskej Rige prebiehalo stretnutie šéfov diplomacií NATO.Minister podotkol, že verí, že dôjde k deeskalácii napätia na rusko-ukrajinskej hranici. Doplnil však, že aj potom k nemu môže skôr či neskôr dôjsť a bude sa to opakovať dovtedy, kým nenastane zásadný posun napríklad aj v konflikte na východe Ukrajiny. „Bohužiaľ, je tu patová situácia a stále dochádza k porušovaniu prímeria a tento konflikt nesmeruje k riešeniu,“ zhodnotil Korčok.Šéf slovenskej diplomacie označil Ukrajinu za suverénny štát a dodal, že Slovensko nebude podporovať, aby sa v Európe nanovo kreslili červené čiary. Nechce tiež, aby podobne ako pred rokom 1989 rozhodovali iné štáty o nezávislosti druhých štátov.Prezident Spojených štátov amerických Joe Biden a Vladimir Putin, prezident Ruskej federácie, mali v utorok 7. decembra približne dvojhodinový videohovor. Témou bolo zvyšujúce sa napätie na hraniciach Ruska a Ukrajiny. Americký prezident toho ruského varoval pred tým, aby nedochádzalo k zbytočnej eskalácii napätia v Európe.