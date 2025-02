Slovensko nevyšle na územie Ukrajiny žiadne ozbrojené sily, reaguje Fico na stretnutie lídrov v Paríži

Ficova otázka na Costu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Stretnutie v Paríži malo byť utajené

17.2.2025 (SITA.sk) - Najvyšší predstavitelia Európskej únie nemajú podľa premiéra Roberta Fica Smer-SD ) čo hľadať na stretnutí v Paríži. Ako uviedol, nerozumie, čo robia na stretnutí, kde sa rieši umiestnenie cudzích vojsk na území Ukrajiny . „Ide o agendu, s ktorou EÚ nemá nič spoločné," vyhlásil.Ako informoval Úrad vlády SR , premiér Fico v pondelok telefonoval s predsedom Európskej rady Obrátil sa na neho s otázkou, prečo predseda Európskej rady ako najvýznamnejšieho orgánu EÚ prijal pozvanie na stretnutie siedmich členských štátov EÚ a Veľkej Británie v Paríži, ktoré sa má zaoberať otázkou účasti cudzích vojsk na území Ukrajiny ako bezpečnostnej garancie pre Ukrajinu po ukončení vojnového konfliktu a odmietnutí členstva tejto krajiny v NATO Fico skonštatoval, že táto účasť nepomáha dôvere vo vnútri EÚ a doplnil, že Únia nemá oprávnenie prijímať rozhodnutia o účasti cudzích vojsk na území iného štátu. „Toto je možné len na báze rozhodnutia prijatého v príslušných orgánoch OSN alebo na základe bilaterálnych dohôd Ukrajiny s jednotlivými krajinami ochotnými vyslať na jej územie svoje vojská," myslí si predseda vlády.Premiér rešpektuje stretnutie štátov pripravených poslať na Ukrajinu svoje vojská. Ide však podľa neho o tému, s ktorou nemá EÚ nič spoločné a ani by sa k tejto téme podľa neho nemala hlásiť. Premiér súčasne pripomenul svoje postoje, a to, že nikdy nebude súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO , a že Slovensko nevyšle na územie Ukrajiny žiadne ozbrojené sily.„Stretnutie v Paríži malo byť utajené. Jeho konanie prezradil na konferencii v Mníchove poľský predstaviteľ. Robert Fico je dlhodobým otvoreným odporcom pokračovania vojny na Ukrajine . Veľmi jasne komunikuje, že stratégia Západu zneužiť vojnu na Ukrajine na oslabenie Ruska zlyhala, a že viedla k státisícom obetí na jednej aj druhej strane vojenského konfliktu," uviedol úrad vlády.Doplnil, že premiér opakovane verejne vyhlásil, že „Ukrajina príde o časť svojho územia, nebude v NATO, jej územie budú kontrolovať cudzie armády a ešte jej budú kladené prekážky pri vstupe do EÚ". Úrad vlády súčasne zdôraznil, že vstup Ukrajiny do EÚ Slovensko bezpodmienečne podporuje.