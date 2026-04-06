06. apríla 2026

Slovensko nevyužíva kvalifikovaných ľudí, nový nástroj má pomôcť cudzincom nájsť lepšiu prácu


Takmer polovica pracovníkov z krajín mimo Európskej únie (EÚ) u nás pracuje na pozíciách, ktoré nezodpovedajú ich kvalifikácii alebo skúsenostiam.



6.4.2026 (SITA.sk) -


Takmer polovica pracovníkov z krajín mimo Európskej únie (EÚ) u nás pracuje na pozíciách, ktoré nezodpovedajú ich kvalifikácii alebo skúsenostiam. Slovenská ekonomika tak prichádza o významný nevyužitý potenciál v podobe ľudského, ale aj finančného kapitálu. Pomôcť k lepšej práci im môže digitálny nástroj Kam ďalej, na ktorom spolupracovali Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), pracovný portál Profesia.sk a spoločnosť Mastercard.

Nástroj má pomôcť využiť potenciál


„Na slovenskom pracovnom trhu dnes pôsobí mnoho ľudí zo zahraničia, ktorí majú kvalifikáciu, skúsenosti aj chuť pracovať, ale pre rôzne bariéry často nemôžu naplno využiť svoj potenciál. Nástroj Kam ďalej im môže pomôcť lepšie sa zorientovať v pracovných príležitostiach a ukázať konkrétne kroky, ktoré im umožnia svoj potenciál na Slovensku naplno rozvinúť,“ uviedol vedúci misie IOM na Slovensku Valon Halimi.

Nástroj Kam ďalej má ľuďom pomôcť bezplatne nájsť konkrétnu cestu k lepšej práci a profesijnému rozvoju. Nástroj porovnáva schopnosti a skúsenosti ľudí s potrebami slovenského pracovného trhu. Ukáže im tiež, aké zručnosti alebo kvalifikácie si môžu doplniť a aké nové pracovné príležitosti sa im vďaka tomu môžu otvoriť, a to naprieč celým Slovenskom.

Problém nesúladu na trhu práce


Nový digitálny nástroj reaguje na situáciu, keď mnoho ľudí na Slovensku pracuje na pozíciách, ktoré nezodpovedajú ich kvalifikácii a skúsenostiam. Ide najmä o pracovníkov z krajín mimo EÚ, ktorí sú často kvalifikovaní, ale narážajú na rôzne bariéry na trhu práce. Podľa analýzy Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov a IOM sa to týka 48 % z nich.

„Dáta z pracovného trhu dlhodobo ukazujú, že v mnohých odboroch na Slovensku chýbajú kvalifikovaní ľudia, najmä v zdravotníctve, logistike a IT. Zároveň evidujeme približne 16-percentný rozdiel v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Nástroj Kam ďalej pomáha prepojiť tieto potreby zamestnávateľov s potenciálom ľudí, ktorí chcú svoju kariéru posunúť ďalej,“ doplnila Patrícia Valachovičová z Profesia.sk.

Nesúlad medzi kvalifikáciou pracovníkov a potrebami trhu práce sa netýka len Slovenska, ale aj celej Európy. V roku 2024 pracovalo v krajinách EÚ takmer 40 % ľudí bez občianstva EÚ na pozíciách pod úrovňou ich kvalifikácie, zatiaľ čo medzi občanmi jednotlivých európskych krajín bol tento podiel približne 21 %.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko nevyužíva kvalifikovaných ľudí, nový nástroj má pomôcť cudzincom nájsť lepšiu prácu © SITA Všetky práva vyhradené.

