Slovensko nezavedie celoplošnú fakturáciu bez DPH

Bratislava 25. mája (TASR) - Slovensko by mohlo v boji proti podvodom na dani z pridanej hodnoty (DPH) využiť zavedenie tzv. celoplošnej fakturácie bez DPH (reverse charge), po ktorej volajú niektorí opoziční politici. Rozhodla sa tak urobiť už Česká republika, ktorá čaká na verdikt z Bruselu. Slovenský rezort financií však hovorí o zložitom procese zavádzania a aj o nesplnení podmienky objemu karuselových podvodov. Firmy by sa zavedeniu mechanizmu nebránili.Eurosmernica umožňuje zavedenie plošného reverse charge len na transakcie v hodnote vyššej ako 17.500 eur a za veľmi prísnych technických podmienok. Navyše štáty by ho mohli využívať len do 30. júna 2020. O plošné zavedenie tohto nástroja požiadala Európsku komisiu (EK) Česká republika, opatrenie by mohlo v krajine fungovať od 1. júla 2020. Zatiaľ však podľa vyjadrení českého ministerstva financií nepredložila EK návrh Rade EÚ, ktorej schválenie je nutnou podmienkou na zavedenie.povedal pre TASR Zdeněk Vojtěch z tlačového odboru českého rezortu financií.Po zavedení plošného reverse charge volá na Slovensku napríklad opozičné hnutie OĽaNO. Je presvedčené, že by to prispelo k zamedzeniu kolotočových vratiek s DPH, navyše varuje pred možným presunom takýchto podvodov z Česka na Slovensko od roku 2020.Slovensko bolo spolu s Českom, Bulharskom a Rakúskom medzi prvými krajinami, ktoré uvažovali o zavedení všeobecného prenosu daňovej povinnosti.zhodnotil tlačový odbor rezortu s tým, že samotný proces jeho zavedenia je zložitejší. Nakoniec štát tento nástroj nevyužije.tvrdí MF SR.Mechanizmus reverse charge pri DPH sa v súčasnosti na Slovensku už využíva, ale nie plošne.vysvetlila odborníčka Slovenskej komory daňových poradcov Eva Fričová. Podľa nej môže byť zavedenie všeobecného reverse charge efektívnym nástrojom, ale len v spojení s inými kontrolnými mechanizmami.hovorí Fričová.Firmy na Slovensku by sa zavedeniu tohto nástroja nebránili.uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz.Rovnaký názor má aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. "dodal viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka.