Slovensko nie je banánová republika, reagoval Matovič na vyhostenie ruských diplomatov

11.8.2020 - Slovensko je zvrchovaný štát a nie banánová republika, kde sa môžeme vysmievať do tváre diplomatickým pravidlám. Na sociálnej sieti to vyhlásil premiér Igor Matovič (OĽaNO) po tom, ako Slovensko vyhostilo troch ruských diplomatov, ktorí konali v rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch.„V máji, keď Moskva zažívala vrchol útoku Covid-19 a musela zrušiť oslavy 75. výročia, som bez zaváhania zavolal ruskému veľvyslancovi s ponukou na zapožičanie symbolických 75 nových pľúcnych ventilácií ... lebo spolupatričnosť,“ napísal premiér a pokračoval, že, keď bol pred niekoľkými dňami informovaný o činnosti niektorých členov ruskej ambasády či potvrdení zneužitia „našich víz na spáchanie zločinu vraždy v Nemecku, som rovnako bez zaváhania vedel, že takéto konanie nemôže zostať bez následkov“.Začiatkom leta Denník N napísal, že ruská tajná služba FSB zneužila slovenské víza pri atentáte v Berlíne. Podozrivý komplic z vraždy čečenského azylanta sa do Nemecka v lete 2019 dostal vďaka slovenským vízam pod falošným menom.