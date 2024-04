Slovensko nie je len proruský Fico, reaguje Ódor na premiérovo vyjadrenie o „prde do stromovky“

29.4.2024 (SITA.sk) - Vyjadrenie premiéra Roberta Fica k zbierke pre Ukrajinu, bolo znevážením desiatok tisíc ľudí, ktorí prispeli na pomoc obetí agresie, vyhlásil Ľudovít Ódor , bývalý premiér Slovenska a líder kandidátky hnutia Progresívne Slovensko (PS) „V zbierke Občianskeho združenia Mier pre Ukrajinu sa vyzbierali takmer štyri milióny eur. To nie je, ako povedal Robert Fico, prd do stromovky. Naopak, ľudia vyslali veľmi dôležitý signál, že Slovensko nie je len proruský Fico," podčiarkol Ódor. Dodal, že človek nemúsí byť vojenským stratégom, aby vedel, že agresor neprestane bojovať, keď jeho súperovi dôjde munícia. Jaroslav Spišiak (PS), poslanec NR SR dodal, že je hrdý na občanov, ktorí sa vyzbierali. „Fico sa durdí, lebo na tieto peniaze nemá žiadny dosah, lebo to nie je z jeho hlavy,“ dodal Spišiak.