Slovensko obmedzí počet amerických vojakov na cvičení Saber Strike 2022

28.2.2022 (Webnoviny.sk) - Počet účastníkov na slovenskej časti vojenského cvičenia Saber Strike 2022 bude pre vojnu na Ukrajine obmedzený. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany SR (MO SR) Martina Kovaľ Kakaščíková , na cvičení, ktoré sa uskutoční aj na Slovensku od 1. do 14. marca, sa zúčastní približne 2-tisíc amerických vojakov.Vzhľadom k neustále sa meniacej situácii nateraz MO SR nevylučuje aj výraznejšie zásahy do organizácie cvičenia, a to v kontexte celej jeho šírky, ktorá zasahuje od Pobaltia cez Poľsko a Českú republiku až na Slovensko.Priestor konania jednotlivých častí zostáva tak, ako ho Ozbrojené sily SR oznámili. Taktická činnosť bude prebiehať na Lešti, vrtuľníky budú využívať letisko na Sliači, ďalej to budú aktivity zabezpečovacích jednotiek na posádkovom cvičisku Levice a na letisku v Malackách. Jednotka vojskových bezpilotných prostriedkov bude na účely cvičenia využívať letisko Boľkovce pri Lučenci.