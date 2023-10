Slovensko obnoví kontroly na hranici s Maďarskom, obáva sa rastúcej nelegálnej migrácie

4.10.2023 (SITA.sk) - Slovensko od štvrtka 5. októbra obnoví kontroly na vnútornej hranici s Maďarskom. Kontroly by mali trvať do 14. októbra, vyplýva z materiálu, ktorý na stredajšom rokovaní schválila Vláda SR. „Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže vláda Slovenskej republiky nariadením vlády ustanoviť, že sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach, a to v rozsahu a spôsobom, ktorý zodpovedá danej situácii," uvádza sa v predloženom materiáli.Obnovu kontrol vláda zdôvodnila ohrozením verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti, z dôvodu rastúcej nelegálnej migrácie.