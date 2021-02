Slovensko odsudzuje okupáciu Krymu a rozpútanie konfliktu na Donbase, vyhlásil Korčok v Kyjeve

Deväť miliónov v rámci pomoci

Energetika hrá významnú rolu

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika naďalej podporuje suverenitu a teritoriálnu integritu Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach a odsudzuje okupáciu Krymu a rozpútanie vojnového konfliktu na Donbase. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS ).Korčok navštívil v utorok 16. februára Kyjev, kde sa stretol s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Dmytrom Kulebom.„Urobíme všetko, čo môžeme, aby sme pomohli Ukrajine v náročných reformách. Tie sú predpokladom pre zlepšovanie života občanov, ale rovnako sú súčasťou vašej cesty do európskych a euroatlantických štruktúr,“ uviedol Korčok.Dodal, že Slovenská republika od roku 2014 cez program Slovak Aid podporila Ukrajinu projektami vo výške deväť miliónov eur.Korčok zároveň dodal, že vzťahy Slovenskej republiky s Ukrajinou nie sú zaťažené otvorenými otázkami.„Slovenský záujem, pokiaľ ide o Ukrajinu, je, aby bol náš sused stabilnou, demokratickou a prosperujúcou krajinou,“ pripomenul šéf slovenskej diplomacie.Podľa ministra Korčoka je oblasť energetiky významná súčasť spoločných vzťahov s Ukrajinou. Od roku 2014 umožňuje Slovensko reverzný tok plynu na Ukrajinu, zvyšuje sa tak energetická bezpečnosť Ukrajiny. Slovenským záujmom je, aby Ukrajina zostala tranzitnou krajinou pre plyn.Ministri tiež hovorili o tom, ako ešte viac spolupracovať v oblasti ekonomiky. Korčok poprosil ministra zahraničných vecí Ukrajiny, aby sa usiloval o to, aby slovenské podnikateľské subjekty, ktoré chcú pôsobiť na Ukrajine, mali právnu istotu a dobré podnikateľské prostredie.Šéf slovenskej diplomacie na záver dodal, že urobí všetko pre to, aby Ukrajina zvládla transformáciu, a aby bola krok za krokom „bližšia k Európe“.