Slovensko opäť nedokáže naštartovať čerpanie nových eurofondov, tento problém má už 20 rokov

22.4.2024 (SITA.sk) - Slovensko môže využiť z nových eurofondov v aktuálnom programom období 2021 - 2027 celkovo takmer 12,8 miliardy eur. Z toho hlavne v Programe Slovensko zhruba 12,6 miliardy eur a v štyroch menších programoch Európskej územnej spolupráce a Rybné hospodárstvo 201 miliónov eur.V štvrtom roku nového obdobia sa čerpanie prostriedkov Európskej únie stále riadne nerozbehlo napriek pribúdajúcim výzvam.Nenaštartovalo sa reálne napriek očakávaniam a vyplácaniu zálohových platieb prijímateľom ani počas polroka súčasnej vlády a nového vedenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), ktoré eurofondy centrálne koordinuje.Problémy so zdĺhavým začiatkom čerpania v prvých rokoch programových období pretrvávajú na Slovensku dlhodobo od vstupu do EÚ pred 20 rokmi.Podľa informácií Ministerstva financií SR, ktoré je platobným orgánom pre eurofondové programy, z celkového záväzku programového obdobia 2021 - 2027 boli zo zdrojov EÚ k 31. marcu schválené prostriedky vo výške zhruba 2,7 milióna eur. Z celkového balíka v objeme 12,8 miliardy eur tak čerpanie dosiahlo 0,02 %.Týkalo sa to zatiaľ len cezhraničného regionálneho programu Interact IV, v ktorom spomínaných 2,7 milióna eur znamenalo podiel takmer 6 % zo 45 miliónov eur. Koncom januára a februára boli v tomto programe i celkovo využité cez 2 milióny eur.V ostatných programoch, vrátane hlavného Programu Slovensko, v kolónkach o čerpaní aj ku koncu marca naďalej výstražne svietila nula.Ministerstvo investícií ešte 10. apríla informovalo, že v novom programovom období bolo vyhlásených 114 výziev v objeme takmer 3,6 miliardy eur.„Spolu máme v harmonograme výziev na rok 2024 investičné možnosti v objeme 6,3 miliardy eur, z čoho až 1,9 miliardy eur chceme preinvestovať prostredníctvom tzv. Integrovaných územných investícií, kde výber projektov je v rozhodovacej kompetencii územia,“ uviedol minister investícií Hlas-SD ).Krátko po nástupe tejto vlády, k 31. októbru 2023 bolo v Programe Slovensko vyhlásených 27 výziev v celkovom objeme 1,3 miliardy eur (10,33 % z alokácie programu). Zazmluvnený objem financií dosiahol 506 miliónov eur (cez 4 % z celkovej sumy), pričom poskytnuté zálohové platby prijímateľom mali výšku skoro 24 miliónov eur (0,19 % alokácie).K 31. januáru 2024 počet výziev v tomto programe vzrástol na 90 vo výške 2,52 miliardy eur (skoro 20 % alokácie), zakontrahované zdroje presiahli 805 miliónov eur (6,4 %). Zálohové platby prijímateľom predstavovali cez 89 miliónov eur (0,71 %).Podľa rezortu financií do konca roka 2025 treba z nových eurofondov vyčerpať podľa pravidla n+3 spolu minimálne takmer 1,7 miliardy eur. Predstavuje to viac ako 13 % z celkovej alokácie.„V rámci čerpania je pre Program Slovensko dôležitým míľnikom koniec roka 2025. Rovnako ako v programovom období 2014 - 2020, aj v prípade programového obdobia 2021 - 2027 bude potrebné sledovať a dodržiavať minimálne úrovne čerpania prostriedkov v snahe zabránenia ich prepadnutiu pre Slovensko,“ potvrdila pre agentúru SITA už skôr hovorkyňa ministerstva investícií Zuzana Krištofovičová Povinná minimálna hranica čerpania sa uplatní prvýkrát práve v roku 2025.Domáce spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu má počas celého programového obdobia 2021 - 2027 dosiahnuť spolu 2,38 miliardy eur, z toho v Programe Slovensko 2,35 miliardy eur.Spomedzi štyroch menších programov má Interreg Slovensko - Česko alokáciu zo zdrojov EÚ nad 85 miliónov eur, Interreg Slovensko - Rakúsko 55,5 milióna eur, spomínaný Interact IV 45 miliónov eur a Rybné hospodárstvo cez 15 miliónov eur.Riadiacim orgánom Programu Slovensko je MIRRI, časť výkonu úloh delegoval na 10 sprostredkovateľských orgánov.Sú to ministerstvá dopravy, práce, životného prostredia, školstva, hospodárstva, zdravotníctva a vnútra, ako aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Úrad vlády SR v oblasti podpory pre marginalizované rómske komunity a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre výkon kontroly verejného obstarávania.