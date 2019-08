Slovensko opäť potrápia búrky aj vysoké teploty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) – Územie celého Slovenska môžu búrky potrápiť aj v utorok 27. augusta. Výstraha prvého stupňa platí do utorka do 20.00 h. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na internetovej stránke.Na celom Slovensku je zvýšená pravdepodobnosť búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.tvrdia meteorológovia. Pri búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch, stekanie vody zo svahov, zatápanie pivníc, podchodov a podjazdov.Okrem toho SHMÚ varuje aj pred vysokými teplotami na východnom Slovensku. Výstraha prvého stupňa platí pre okresy Košice-okolie, Košice-mesto, Trebišov, Michalovce a Sobrance. Teplota tu môže ojedinele dosiahnuť 33 stupňov Celzia. Výstraha platí od utorka od 14.00 do 17.00 h.